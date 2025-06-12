JEWELLERY：彩色寶石打造波浪、珊瑚 珠寶幻化閃爍海洋世界

朴圭瑛演繹--韓國演員朴圭瑛演繹以珊瑚為主題的Ocean Flora系列珠寶，祖母綠在鑲嵌成珊瑚形態的鑽石中悄悄現身。（品牌提供）

海膽造型--Sea Urchin系列包括頸鏈和戒指等款式，以黃金、鉑金、濃彩黃鑽和白鑽重塑海膽的造型。（蘇智鑫攝）

海龜胸針--系列包括以海龜為靈感設計的Sea Turtle海藍寶石胸針，鑲嵌一顆重逾23卡枕形切割海藍寶石、綠松石和鑽石。（蘇智鑫攝）

Seahorse系列鉑金和黃金頸鏈，鑲嵌未經處理的紫色藍寶石、月光石、鑽石和藍寶石；兩枚同系列鉑金和黃金戒指，鑲嵌未經處理的紫色藍寶石、月光石和鑽石；同系列鉑金和黃金耳環，鑲嵌未經處理紫色藍寶石、月光石和鑽石。（蘇智鑫攝）

Wave系列18K白金和黃金頸鏈，鑲嵌共重逾10卡的鑽石；同系列18K白金和黃金耳環，鑲嵌共重逾6卡的鑽石；同系列18K白金戒指，鑲嵌一顆重逾5卡的鑽石、鑽石；Bird on a Rock Legacy 18K白金鑲鑽腕表，36毫米表殼配白色珍珠貝母刻紋表盤，鑲嵌一顆2.1卡海藍寶石和587顆共重逾3.6卡鑽石。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】炎炎夏日，不少人都喜歡到海邊度假。今年Tiffany & Co.推出的高級珠寶系列便以海洋為主題，將不同顏色寶石塑造成海洋的景象，包括海灘上的浪潮，以及在大海中棲身的珊瑚、海馬、海膽等生物，與大家一同在珠寶世界中暢泳。

繼早前紐約大都會藝術博物館首次發布會後，香港成為Blue Book 2025 : Sea of Wonder高級珠寶系列海外展出的第一站，並特別邀請主演多部Netflix劇集的韓國演員朴圭瑛現身出席活動。

Tiffany & Co.珠寶與高級珠寶首席珠寶設計師Nathalie Verdeille以系列中向品牌傳奇設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計致敬，以珠寶打造一段從具象到抽象的超現實之旅。系列以各種寶石演繹海洋魅力，將生生不息的海洋萬物轉化為奇幻世界，以微妙色彩搭配，重現水中的虹彩斑斕光影與海洋生物。場內亦特別帶來全球首次現身的Bird on a Rock Legacy新表。●

查詢：Tiffany & Co. 3462 7148（北京道店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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