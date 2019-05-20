知多啲：阿托品減慢加深 無力逆轉近視

【明報專訊】近視在香港非常普遍，12歲或以下兒童，超過一半均患有近視。根據政府統計處2012年人口統計調查資料推斷，患有近視的12歲或以下兒童人數高達40萬。衛生署資料顯示，小一學生中，約17%患有近視，而到小學畢業時，比率已急升到約53%；近視度數會隨年齡而增加，約20歲才穩定下來。

小朋友近視度數年年加深。究竟何謂近視加得快？何謂深近視？

一般來說，近視每年加深100度或以上便屬於「加得快」，而600度以上就屬深近視。深近視會增加青光眼、視網膜脫落及白內障等嚴重眼疾的風險，因此控制近視加深速度近年成為醫學界熱門研究。對於控制近視加深，視光師和眼科專科醫生都有提供不同的方案：OK鏡、離焦眼鏡、阿托品眼藥水，各有利弊。

眼科專科醫生梁裕龍表示，若近視每年加深幅度多於100度或以上，一般建議可考慮使用阿托品眼藥水。「亞洲人主要由於眼球拉長，形成近視。阿托品眼藥水可抑制眼球不正常拉長，多個國際研究證明可以減慢近視加深速度；但並非滴完藥水後，由300多度跌至100度近視，只是期望將近視加深速度減低。」梁裕龍強調，每日滴1至2次阿托品眼藥水，能夠減慢近視加深的速度，但不能令近視度數減少，恢復正常視力水平。一般建議小朋友用藥到13至15歲，近視開始停止加深，但需要定期覆診觀察。

超低濃度 效果更佳

阿托品眼藥水並非新藥，其歷史源遠流長，「阿托品眼藥水拉丁文名為Atropa belladonna，belladonna意思是beautiful lady。阿托品由植物提煉出來，能令瞳孔放大，古人認為瞳孔愈大愈美麗，其面世比眼鏡還要早！後來才被發現有抑制眼球拉長的作用」。梁裕龍提及約20年前，已有人提出以阿托品眼藥水來控制近視，不過，傳統的阿托品眼藥水濃度高，會導致瞳孔放大，出現畏光及看近物不清楚等情况。直至超低劑量阿托品眼藥水的出現，劑量剛好能抑制眼球拉長，同時不會令瞳孔放至很大，看近物也不會模糊。「最新發現0.05%濃度的阿托品眼藥水，副作用低且抑制近視效果更佳。」他表示，醫學界一直在阿托品眼藥水的效用與副作用之間求取平衡。