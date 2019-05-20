兒言自得：醫生執照試前世今生

【明報專訊】上期談到成立醫生執照試，是為了安頓一群在內地取得醫科資格，在港定居卻不能執業的醫生，時人稱之為「大陸醫生」。那時到港行醫的外地醫生，主要來自英國、愛爾蘭、澳洲等英聯邦國家，他們的醫生資格獲香港承認，可隨時來港執業，「大陸醫生」卻沒有這優惠。執照試的原意，便是給他們一個在港合法行醫的機會，所以當年的執照試，亦被稱作「大陸醫生試」。

老師竟變學生

考獲執照的「大陸醫生」，要在醫院實習18個月，職稱為「Extern」，工作性質和本地醫學院畢業的實習醫生「Intern」差不多。和我共事過的早期Extern，許多是年高德劭的資深醫生，其中一位前輩令我特別印象深刻，他年過70，以前是內地一著名大學的內科教授，年輕時拿過洛克菲勒基金會獎學金到美國留學。他學識淵博，閱歷深廣，我根本不敢對他以上司自居。他完成實習向我告別，才告訴我過幾天便會到美國定居，和兒子團聚，不會在香港行醫。我問他費這麼大氣力考試為啥，他說只是為了不服氣受歧視，要證明「大陸醫生」也不比別人差。

除了實習，當年所有Extern都要在星期六到瑪麗醫院上課，由港大教授講師向他們講解香港的本土病。有一次輪到我授課，題目是「小兒感染性腸胃炎」，怎知坐在前排的「學生」，竟有3名是我港大微生物學的老師，我對腸胃病毒和細菌感染的認知，以及為那堂課準備的教材，都是他們教的。魯班門前弄斧，臨陣退縮已太遲，唯有老着面皮「頂硬上」，那一小時的課，令我度日如年。

雖然執照試的主要對象是內地醫生，可是從來都開放給其他國家，我便曾遇過從印度、巴基斯坦和菲律賓等地專程來港考試的現職醫生，他們主要是給香港醫生的高薪吸引，希望碰碰運氣，通過執照試「脫貧」。

及格率低得可憐

到了1980年代，從內地來的考生愈來愈多，他們普遍比早期的考生年輕，水平也較參差。有些考生為了執照試，不惜破釜沉舟，放棄所有工作，寒窗苦讀兩三年不等，甚至花錢找本地現職醫生惡補。其中有一部分考生是港人子弟，他們到內地的僑辦大學攻讀醫科，目的就是為了考取執照試回港執業。其中成功例子似乎不多，反而大失所望佔了多數。

臨近97，執照試因為香港回歸起了變化。首先是終止承認英聯邦國家的醫科資格，所有外地畢業的醫生，要來港執業必先考取執照試。道理很簡單，香港回歸祖國後，總不成繼續讓英聯邦醫生有特權在港行醫，而向「大陸醫生」說不吧！執照試的英文名稱也改了，由Licentiate Examination改為Licensing Examination；實習期亦縮短為12個月，和本地畢業生看齊；Extern的名稱也取消了，和本地實習醫生一律稱為Intern。只有一樣東西不變，就是低得可憐的及格率。

當年當局成立執照試，並非為吸引人才。近年人口老化以及其他社會因素，令醫療服務供不應求，醫生短缺引發民怨，當局取態才有所改變。醫委會把執照試次數由每年1次加為2次，又給考生提供考試範圍，便是希望多些外地醫生考取執照試來港服務，可是似乎成效不彰。今次醫委會幾經周折通過的新方案，是否真能吸引有質素的外地醫生，我們唯有拭目以待。

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）