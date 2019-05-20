焦慮兒睡不好 「爸媽死了怎辦」

【明報專訊】「如果爸媽死了……」原來很多小朋友都擔心如果父母死了，自己以後不知怎樣生活，沒人叫起牀、沒人送返學、沒人教做功課……這些生活上的基本需求，是建立個人安全感、自我效能感和自尊感的重要基礎。

現今父母照顧無微不至，小朋友有這些憂慮實在可以理解。焦慮不單影響睡眠，也影響學習，父母要替孩子裝備好，提升自我能力感，培養面對困難的能力。

8歲的康康臉上一對黑眼圈，令我最印象深刻。康康媽媽說他從小就睡不好，很難入睡，也經常半夜醒來。康康最怕黑，特別是獨個兒的時候，他會不期然地想到有人爬進家裏，襲擊他和家人，或者有賊人潛入打劫…… 所以他經常在半夜走到父母的房間，要求他們陪伴。媽媽總是安慰說：「孩子，不要怕，有爸媽在，我們必定會打敗任何怪獸和趕走賊人，保護你啊！」「但是……如果……」康康欲言又止，心裏又往下沉。這個「但是」就是康康心裏最害怕的一幕。

生活能力低 化成焦慮

在診所裏，部分來見我的孩子心中都懷着這個「如果」。記得有一年，我在兒童情緒管理小組訓練中，邀請孩子用圖畫分享他們最擔心的事情，6個孩子中有5個擔心「父母會死」。他們絕大部分都是擔心如果父母死了，不知以後怎樣生活。他們都不敢告訴父母自己有這個擔心，即使透露了一點，父母通常都只叫他們不要多想。在小組中，我請他們再具體說多點他們的擔心，他們就說：如果父母死了，就沒有人叫我起牀、送我返學、教我做功課、幫我執書包、幫我熨校服、幫我搵補習姐姐……有些甚至說：幫我穿衣、綁鞋帶、洗澡、梳頭、叫我飲水……也有些會說：如果我被人欺負、被教師責罵，那麼誰幫助我……而康康最擔心的是晚上沒有人陪他入睡，他一個人要面對「怪獸」和「賊人」。

有些父母可能會想，原來我們在孩子心中只是處理起居飲食、解決問題的人。但其實這些生活上的基本需求，是建立一個人的安全感、自我效能感和自尊感的重要基礎（心理學家馬斯洛的需求層次理論）。這些孩子的焦慮，源於他們擔心有很多事情自己做不來，父母是他們的「百合匙」，沒有了父母，他們什麼也做不到，遇到何事都不能解決，生活就會完全失去依靠。如果孩子想像這樣的情况真的發生，他們的擔心確實可以理解。但是否所有孩子的能力感都這樣低？

我也在一些兒童院舍服務。入住兒童之家或院舍的孩子，各有不同的家庭問題或困難而需要離家居住。當然，他們也有擔心和焦慮的事情，但不同的是，他們解決日常生活問題的能力感較高，而且生活的堅韌力也較高。或許有人認為這些孩子是因為「生活逼人」而「沒有選擇」，不管原因如何，這些年紀小小的孩子做得到，為什麼一般家庭的孩子做不到？關鍵是家長有沒有給予學習機會，從中培養那份生活上的自我能力感。

過度保護 無機會學生活技能

康康的父母很愛他，一家人感情很要好。父母都全職工作，康康的起居飲食，事無大小也有嫲嫲悉心照顧。父母了解康康是個容易緊張的孩子，所以盡量「過濾」一些容易令他焦慮或不知所措的場合和考驗，例如從來不讓他參與有表演或比賽成分的活動，怕他面對不了；在家也很少看帶有懸疑和緊張成分的片集，即使是新聞，也不讓他看有關死亡或天災人禍的報道。如果康康在學校發生什麼事，例如被同學推倒或取笑，媽媽都會向學校反映，未至於是投訴，只想教師多關注康康，保護他。

康康的焦慮影響了他上課時的專注力，因為他經常擔心自己會做錯事，會被教師發現或者給同學取笑，所以在學校的他十分繃緊，放學就是他最放鬆的時候。但是一到傍晚，他的焦慮又來了，特別是下大雨和颱風的時候，他格外緊張，因為爸爸是一名巴士司機，大雨和颱風時也要工作。

訓練解難技巧 提升自我效能感

人生有很多不確定，日常生活也一樣，沒有人知道今天擁有的東西，明天會否仍然屬於你；一家人今天一起吃飯，明天又會否齊人？人生無常，即使是成年人也很怕面對，何况是孩子。既然人人都不能逃避這個事實，那麼裝備好自己，提升自己面對的能力，就是我們在當下此刻做得到的事。

孩子對生活的掌控感和解決問題的能力感當然仍未成熟，因此確實需要父母的愛護和培育。但是，更愛護孩子的做法，就是按他們成長階段教導合適的生活技能和解決問題的技巧。年幼的孩子，可按部就班地教導他們生活技巧，例如自己吃飯，吃完飯收好自己的碗筷交給成人清洗，自己穿衣著鞋等；到小學階段，家長應及早訓練孩子解決問題的能力，提升自我效能感。這樣，孩子便學習到怎樣一步一步達至解決問題的目標，遠勝過父母長篇大論地分析或直接講出解決方法來得更實際。

經常焦慮 影響學習、社交、健康

經常擔心和表現緊張的孩子，不但有可能出現睡眠問題，也會影響學習和社交發展。例如焦慮會影響專注力和記憶力，也令他們對新事物、新挑戰卻步。對別人的說話和眼光過於敏感，也影響他們結交朋友。身體方面，焦慮的孩子較容易出現痛症，例如肚痛，頭痛、肌肉繃緊等。

面對不同性格的孩子，家長應以不同的教養態度去培育。世上沒有不好的性格，只要配合適當的管教模式和態度，加上良好的親子關係，即使孩子天生易焦慮，也可以擁有健康快樂的人生。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：梁小玲

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