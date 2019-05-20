骨骼「偵」奇：「跳躍者膝」疼痛難走路

【明報專訊】如果你是NBA球迷，可能對球星林書豪受傷的情景仍有印象。2017年開季代表籃網面對溜馬的比賽中，他上籃落地時意外失去平衡跌倒，痛苦的按着右膝，喊着「I'm done, I'm done, I'm done」，這一幕令球迷心碎。林書豪所受的是膝關節的髕肌腱撕裂，亦是我們今次討論的「跳躍者膝」。

Anson是一名體育教師，運動員時代更是香港田徑跳遠代表，雖然現在已經沒有跳遠，但仍然熱愛長跑運動。惟每次長跑過後，位於膝蓋下側髕肌腱附近均持續痛楚，嚴重時連日常走路也有問題。經臨牀檢查和磁力共振掃描後，診斷為髕肌腱炎，亦即是「跳躍者膝」。

髕肌腱位於髕骨（俗稱菠蘿蓋）與脛骨之間，主要作用是將四頭肌的收縮力量由髕骨傳至脛骨，幫助膝關節做出由彎曲到伸直的動作。日常生活中，如走路、跑步、跳躍或蹲下起來的動作，都需要利用髕肌腱帶動膝關節。當然，做運動時需求更加大，特別是着重跳躍的運動，例如跳高、跳遠、籃球、羽毛球及排球，更會令髕肌腱過度使用，重複的高強度動作容易令它超出負荷。在日積月累的小創傷下，就會造成髕肌腱慢性發炎，甚至嚴重撕裂。

髕肌腱炎打類固醇 增斷裂風險

跳躍者膝的疼痛點，主要集中在髕肌腱和髕骨的接合點，按其嚴重程度，可分為4個階段：

第1期：只在運動後才出現徵狀，不影響運動表現

第2期：運動中出現徵狀，即使停止運動仍會疼痛，影響運動表現

第3期：日常行走也出現徵狀，日常生活受影響

第4期：髕肌腱創傷性斷裂，需要手術修復才可以走動

早期的髕肌腱炎，可以透過非手術治療紓緩徵狀，利用消炎藥物和物理治療去控制炎症和紓緩痛楚；其中衝擊波治療對於慢性肌腱炎有顯著幫助，可以刺激受傷組織再生。另外，運動量的調節亦十分重要，例如足夠休息和減少跳動動作，最後還要配合肌力強度訓練，才可以回復至受傷前的運動狀態。

嚴重的髕肌腱炎也會先嘗試非手術性治療，但如果效果不顯著，便要考慮手術。手術包括以膝關節內視鏡作清創，最近有研究顯示直接注射血小板濃漿至臏肌腱炎症的位置，透過增強肌腱自身修復能力，可達至較理想的治療效果。值得一提的是，盡量不要注射類固醇至髕肌腱，雖然可以消炎止痛，短暫紓緩病徵，但會造成肌腱組織萎縮變性，反而增加肌腱斷裂的危機。

如果嚴重至髕肌腱斷裂，便需要手術將病變部分肌腱切除，然後重新接合斷裂的肌腱，再配合完整的術後復康治療，才能達到良好的治療效果。林書豪便屬於嚴重髕肌腱斷裂，接受手術後要用整整一年球季接受復康治療，再慢慢重新適應比賽節奏，才能重返球場。林書豪在分享會中提到，在這漫長的復康過程中，最重要還是要有「Never Done」的毅力和意志，才可以繼續屹立在球場上。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）