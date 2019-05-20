【明報專訊】■單靠刷牙 難滅口腔壞菌

你知道口腔內有多少微生物？

我們口腔內有700種微生物，包括細菌、真菌等。它們會形成牙菌斑，牙菌斑除了黏在牙齒形成蛀牙，還會躲在牙齒和牙肉之間形成牙周袋。然而，口腔中有一些好菌可幫助消化，亦能控制壞菌數量。而甜食正是壞菌的養分。

刷牙漱口可以清潔口腔，但口腔衛生不單靠刷牙，因為不同微生物會依附不同地方，有些在牙齒表面，有些在舌頭上，有些更藏於牙周袋；所以還要用含氟的牙膏、牙線清潔牙縫、刷洗舌頭、減少甜食及飲用加氟的水。

資料來源：美國國家衛生研究院

■護心 食補充劑不如戒煙做運動

葡萄糖胺（Glucosamine）是常見的關節保健產品，聲稱可減慢關節退化，減少痠痛不適。美國杜蘭大學追蹤5萬個40至69歲中年人7年，比較服用葡萄糖胺對心臟病發或中風風險的影響，結果發現服用者患病風險減少15%。

不過，英國國民保健署解讀報告，指出結果不一定與葡萄糖胺直接有關，因為研究沒有記錄服用時間和劑量，加上服用補充劑的人通常較注重健康飲食和運動，影響調查結果。

要減低心臟病發及中風風險，建立健康生活習慣：戒煙、恒常運動、均衡飲食，比食補充劑更有效。

資料來源：英國國民保健署

■「睛」靈免角膜病變

世界衛生組織資料指出，角膜失明是繼白內障、青光眼和老年黃斑病變後，全球第4位致盲原因。角膜移植手術是角膜失明的唯一療法。在香港，移植眼角膜平均要輪候多久？答案是11個月。

眼角膜病人互助組織「香港眼角膜關懷協會」舉辦眼科講座，推廣護眼知識及捐贈眼角膜。

◆「角膜病變」講座

日期：5月25日（本周六）

時間：下午2:30至4:00

地點：香港眼科醫院3樓演講室

查詢：3188 9484