讀者Mail Box：養身養心 延緩衰老

【明報專訊】問：年過60，身體開始大不如前，是否衰老所致？可以怎樣抗衰老呢？

答：中醫角度，健康臟腑的氣血陰陽是充實，並處於動態平衡的狀態。「女子……五七陽明脈衰，面始焦，髮始墮」，「男子……五八腎氣衰，髮墮齒槁」；大概過了中年，陽氣自然減弱。同時由於種種因素，例如先天稟賦不足，後天勞動過度等，臟腑氣血明顯衰退，這便是衰老。衰老引起健康問題，會出現一些迹象，這些迹象會根據個人體質、生活習慣而有別。例如肺虛的人會感覺氣短，說話細聲無力；脾虛的人容易腹瀉、消瘦或浮腫；腎虛的人會腰痠膝軟、尿頻或記性差。這些都是衰老的迹象。

抗衰老應該從當下便開始。即使未有明顯健康問題，可以未雨綢繆；如已有衰老現象，更應亡羊補牢，減慢衰老的步伐。

子午覺 助陰陽轉化

抗衰老類似中醫養生的概念，方法有很多，着眼生活的各個細節。例如飲食講究有節制、食七分飽、不時不食等；作息方面有子午覺，即晚上11時前入睡，和中午小睡片刻，以助陰陽轉化；形體保養亦有各種功法，例如模仿5種野獸形態的五禽戲，以及近年大力推廣的八段錦。男女老幼抗衰老的方法大同小異，反而應該留意個別體質差異，適當調節。

雖說衰老同五臟六腑都有關，但與脾腎關係最密切。因為腎為先天之本，脾為後天之本。脾腎的狀態和功能，好大程度地決定一個人是否健康，能否延緩衰老。因此，在煮食方面，可以適量地加入一些健脾益腎的食材或藥材，健脾益氣祛濕的藥材有黨參、黃芪、淮山、茯苓、薏仁等；補腎的有肉蓯蓉，以及黑色食材如黑芝麻、黑棗、黑豆、黑木耳、海參等。

思慮過度 傷脾胃運化

中醫有天人合一的整體觀念，外在四時氣候的變化可導致身體不適；而內在情緒亦會擾亂身體機能，例如思傷脾，思慮過度會損傷脾胃運化，令人食慾不振，日久則形體消瘦，百病由生。因此，抗衰老除了養身，亦講求養心。平時要保持心情輕鬆愉快，有需要則找人傾訴或找合適方法排解情緒，切忌鬱在心中。身體健康，情緒穩定，達到形神共養。

文：吳子杰（香港防癆會中醫診所暨香港大學中醫臨牀教研中心註冊中醫）