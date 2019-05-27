電子煙、「女人煙」無咁傷？ 慢阻肺病照樣上門

【明報專訊】經常痰上頸，咳極唔斷尾，行平路都喘氣，不少煙民以為這是人到中年的「正常現象」。

不過，這些「正常現象」其實是慢阻肺病徵狀，而吸煙正是慢阻肺病主因，無論吸食傳統煙草抑或新型電子煙一樣會中招。

衛生署資料顯示，2017年有1223人死於慢阻肺病；世界衛生組織估計，到了2030年，此病會躍升成為全球第3號殺手。慢阻肺病無藥可醫，戒煙是預防和紓緩病情的最有效方法。

■問醫生

◆林：林志良（香港胸肺學會會長、香港大學內科學系臨牀副教授、呼吸系統科專科醫生）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■煙民靠氧氣筒吊命？

問：吸煙會引起什麼疾病？

鄭：長期吸煙容易引起嚴重的呼吸系統疾病，當中慢阻肺病可算是吸煙及吸二手煙惹出來的頭號疾病，病人會長期氣喘、咳嗽及呼吸困難，重症者需要戴氧氣筒延長壽命。

煙草所含的有害物質亦令煙民易患各種奪命危疾，如心臟病、中風以及多種癌病，包括肺癌、口腔癌、食道癌、腸癌、胃癌、肝臟癌、血癌及子宮癌等。過往有研究發現吸煙亦會增加患白內障及糖尿病風險。吸煙亦影響儀容，令皮膚變乾及損害牙齒。二手煙及三手煙問題更禍及非吸煙者，令他們增加罹患上述惡疾的風險。

■慢阻肺病似感冒？

問：什麼是慢阻肺病？

林：慢阻肺病，全名為慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，簡稱COPD），屬十分普遍的呼吸系統慢性疾病，即是較多人熟知的慢性支氣管炎和肺氣腫，主要成因是長期吸煙。由於煙草中含尼古丁、焦油等有害物質，破壞了氣管及肺部組織，令患者肺部出現慢性炎症，氣管持續收窄，肺功能下跌速度比常人快3至4倍，因而出現長期咳嗽、痰多及氣促的病徵。

由於慢阻肺病發病初期病徵似感冒，有患者甚至誤以為是年老所致，不加理會而延誤就診。當病情惡化，體能及活動能力明顯減退，連行平路都會氣喘。大多數人斷症時，病情已到中期甚至晚期，由於肺部組織及功能永久受損，無法恢復，最終患者會因呼吸衰竭而死亡。

■九成患者曾吸煙？

問：慢阻肺病與哮喘病徵相似，同樣有咳嗽和氣促，如何區分？

林：兩病成因完全不同，超過九成的慢阻肺病患者都是長期吸煙或曾吸煙者，通常煙齡超過10年，年紀偏大。而哮喘則屬過敏體質導致氣管發炎，與吸煙無關，患者較年輕。

兩者病因不同，我們勸喻哮喘病人切勿吸煙，因為無論傳統煙草或電子煙產生的有害物質，一樣會刺激氣管發炎，增加哮喘發作的風險。

要精準診斷病人是否患有慢阻肺病，我們通常先要病人做評估問卷，了解其病歷、入院次數、氣喘及咳嗽程度。下一步安排肺活量測試，患者對電腦儀器大力吹氣，測出呼氣速度及流量，量度FEV1（Forced Expiratory Volume in 1 second，1秒鐘用力呼氣的容積）及FVC（Forced Vital Capacity，最大肺活量），慢阻肺病患者的FEV1和FVC都比常人低。

■立即戒煙 死亡率大降？

問：慢阻肺病無得醫？

林：慢阻肺病是一種沒法根治的慢性疾病，目前只能透過紓緩藥物及氧氣治療等方法來紓緩病情，減慢肺功能的退化速度。

常用藥物主要是吸入式氣管舒張劑，針對中度至重症病人，我們建議使用長效吸入式氣管舒張劑來放鬆及紓緩氣管，效用可長達12至24小時，有效預防病發；而短效吸入式氣管舒張劑，主要用作應付突發氣喘徵狀，讓氣管即時放鬆。對於嚴重缺氧的重症病人，需接受長時間的氧氣治療。

戒煙是最有效減慢病情惡化及降低死亡率的唯一方案；研究顯示，患者若能愈早戒煙，肺功能衰竭速度會明顯減慢，而且死亡率大大降低。

■濾嘴只屬宣傳花招？

問：吸煙不吸入肺或加上濾嘴，對身體傷害會否較少？

林：不少人對吸煙存有種種錯誤想法，有人以為吸煙不吸入肺，或輕輕吸一小口馬上噴出，就不會傷身。其實煙草所含有害物質會殘留在口腔黏膜中，即使不吸入肺，都會經口腔黏膜進入體內，同樣致癌，包括引起頭頸、口腔、食道癌的風險。

而近年流行的「女人煙」，煙身設計特別幼細，不少煙民以為可以吸少一點；亦有標榜特別濾嘴設計的煙，聲稱可將有害物質減至最少。其實這些都是宣傳伎倆，研究發現，這些所謂特別設計的煙支或濾嘴有微型小孔，使吸煙時喉嚨刺激變弱，而煙民為了吸入更多尼古丁，每一次都會大力吸，因而吸得更深、吸得更多。

文：吳敏霞

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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