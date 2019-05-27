知多啲：電子煙 無助戒煙反上癮

【明報專訊】近年成為潮流的電子煙或加熱煙，標榜沒有尼古丁及焦油等有害物質，很多人更視為戒煙的代替品，轉食電子煙，沒有尼古丁和焦油，對身體傷害較少？

市面上電子煙可分為電子煙及非燃燒加熱煙兩類。電子煙不含煙草，以溶液傳送氣霧吸食，具備不同口味。而非燃燒加熱煙，是用煙草做「煙彈」，通過電子裝置把煙草高溫加熱後供使用者吸食。

香港胸肺學會會長林志良指出，外國研究發現，吸電子煙對身體的害處與吸傳統煙草不相伯仲，而研究亦發現吸食電子煙的病人，吸入大量溶劑刺激肺部出現炎症，令本身肺功能衰弱的慢阻肺病病人容易受感染。在過往臨牀經驗中，看見很多病人嘗試吸食電子煙來戒煙，但最終沒有成功，反而染上吸電子煙的習慣，甚至要同時吸食傳統煙和電子煙來滿足煙癮。

加熱煙焦油、尼古丁 與捲煙相若

吸煙與健康委員會的資料指出，愈來愈多研究發現，無論電子煙或加熱煙均含有危害健康的化學物質，在高溫下加熱及氣化後產生有害物質和致癌物。委員會曾委託香港浸會大學測試市面上13種電子煙，發現含有多種有害物質，包括致癌的甲醛、甘油、多環芳香烴（PAHs）、多溴聯苯醚（PBDEs）及多種重金屬。外國研究亦指出，加熱煙雖然毋須燃點煙草，但其焦油量和尼古丁量與傳統捲煙相若，同時亦含有揮發性有機化合物、一氧化碳及致癌物多環芳香烴等，可引致上癮、咳嗽，並造成呼吸系統不適等，嚴重者更可引致癌症及死亡。