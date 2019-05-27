好Zone動：滾動按摩球 管理肩頸痛

【明報專訊】對肩頸痛患者來說，肌肉痠痛繃緊總是揮之不去。近年在處理慢性痛症時，醫學上提出了疼痛管理（pain management）的概念，讓患者能更積極面對慢性痛症。

疼痛管理 避免觸發痛楚

什麼是疼痛管理？疼痛管理是指患者出現疼痛問題時，怎樣去紓緩或減低疼痛；自身有控制疼痛出現的責任，當知道某些動作會刺激或觸發痛楚時，就應該暫時避免，讓患處休息；或是察覺痛楚時，應尋求合適方法處理，避免痛楚加劇或令情况惡化。

提到疼痛管理，不得不與「自療」概念掛鈎。在肩頸痛中，一些穴位或壓痛點（trigger points），很多時都與背部的天宗穴有關，天宗穴是肩胛骨其中一個穴位，周邊亦包含很多壓痛點，所以，即使未能準確找到天宗穴，只要在肩胛骨附近找到一些痠痛的位置按壓，都有紓緩效果。

促進血液循環 放鬆肌肉

要按壓背後的肌肉，可配合按摩球，效果更佳。一般按摩球表面凹凸不平，讓壓痛點可以有更強的刺激作用；按摩球的質地比較硬，壓住時不會變形，用力按更產生反作用力，令肌肉血液循環增加，幫助放鬆身體痠痛的地方。

使用按摩球，緊記目的是放鬆肌肉，如果過程感到不適，就應立即停止，並諮詢醫生或物理治療師意見。

文：周錦浩（註冊物理治療師）