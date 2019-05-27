自費藥物：一年藥費過百萬 多數情况需自費

【明報專訊】免疫治療費用比化療、標靶治療高昂，一年藥費隨時過百萬元。蔡清淟表示在私營市場，標靶藥費每月需約5至6萬元，免疫治療每3星期則要6至7萬元；公立醫院方面，陳穎樂說病人須自費使用免疫治療，每2至3星期約需2至3萬元，並且須先接受免疫生物標記測試，測出PD-L1蛋白覆蓋癌細胞的比率，以評估患者對治療的反應。

在香港，可採用的免疫治療藥物包括納武單抗（Nivolumab）、匹博利組單抗（Pembrolizumab）、阿特珠單抗（Atezolizumab）等，都屬自費藥物，目前只有納武單抗獲納入安全網，可獲關愛基金醫療援助計劃資助，並僅適用於轉移性或無法以手術切除的黑色素瘤。

假設一個肺癌病人，經評估後免疫治療可能較有效，但他無力負擔，會否出現「有藥無錢醫」的情况？蔡清淟直言：「這是困難的地方，基本上公營機構及某些保險公司，只會提供監管機構所批准使用的情况，其他情况就只能自費在私營醫療機構作試驗性治療。」

陳亮祖則認為，若病人未能負擔免疫治療的藥費，亦可選擇其他治療。以腎癌為例，首選的一線藥物為標靶藥物，二線藥物為第二代標靶藥物及免疫治療，並不是非用免疫治療不可。