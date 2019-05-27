【明報專訊】■健康血壓血糖 減腦退化風險

腦退化症影響全球5000萬人，每年新增1000萬病人。世界衛生組織強調，此症並非年老的正常現象，而是慢性的腦部疾病，影響患者記憶、思考、行為、情緒和活動能力。世衛更發出新指引，強調人們可以通過運動、不吸煙、不酗酒、控制體重、健康飲食及保持健康的血壓、血糖和膽固醇水平，降低腦退化症風險。

腦退化症不單影響患者，對照顧者及家人亦帶來巨大壓力，包括健康、情感和經濟上的壓力，極需要外界支援。世衛已將腦退化症列為公共衛生工作重點，呼籲各界積極面對，增加公眾對此病的認識，為患者及照顧者提供支援，加強腦退化症的研究等。

資料來源：世界衛生組織

■吃精製加工食物2周增2磅

精製加工食物不利健康，美國國家衛生研究院（NIH）的研究還證實會令體重增加。NIH招募20個健康成年人，分成兩組，並安排他們入住研究中心。一組每日3餐只食精製加工食物，如：酥餅、健怡檸檬汁等；另一組只食天然食物，如：菠菜沙律、雞胸、蘋果、保加利亞小麥（Bulgur）等。兩組人都可以隨意不限量任食。兩周後，精製加工食物組的參加者，體重平均增加了2磅，而天然食物組則下降了2磅。

資料來源：美國國家衛生研究院

■免費健康血管評估

香港復康會社區復康網絡為三高人士（糖尿病、高血壓、高膽固醇患者）舉辦免費健康血管評估日，量度血壓、血管硬化程度、體重指標、腰圍、脂肪比例、新陳代謝年齡等，另有註冊護士提供諮詢服務及講解有關「三高」講座。

◆李鄭屋中心

日期：6月1日（周六）、9月21日（周六）

時間：下午1:30至5:30

地點：長沙灣李鄭屋邨孝廉樓地下

報名：2361 2838

◆大興中心

日期：6月2日（周日）、7月13日（周六）

時間：上午10:00至下午5:00

地點：屯門大興邨興昌樓26至33號地下

報名：2775 4414