醫言有理：雷諾氏現象 手指變色白藍紅

【明報專訊】不少疾病的病徵與低溫有關,其中包括某些免疫系統毛病。早前天氣較冷,50歲的李太發現自己雙手接觸冷水,即令手指顏色轉白,然後變藍,再轉紅。醫生懷疑李太患有「雷諾氏現象」(Raynaud phenomenon),手指或腳趾的「細動脈血管」(Arterioles)遇冷即出現異常收縮反應(Vasoconstriction);皮膚出現白、藍、紅3個階段的變色現象,手指或腳趾末端尤其容易受影響。皮膚首先變得「蒼白」(Pale),並與正常皮膚出現明顯分界。第2階段皮膚組織因缺氧而變成紫藍色,一般持續15至20分鐘。血管在最後的第3階段放鬆(Vasodilation),皮膚顏色轉紅。

「雷諾氏現象」通常從單隻手指開始,然後擴展至雙手雙腳的其他手指腳趾,尤其中指及無名指;大拇指通常不受影響,「繼發性雷諾氏現象」(Secondary Raynaud phenomenon)除外。

「原發性雷諾氏現象」(Primary Raynaud phenomenon)一般沒有任何誘因,而「繼發性」(Secondary)的病因則包括「系統性紅斑狼瘡綜合症」(Systemic lupus erythematosus)、「全身硬化症」又稱「硬皮症」(Systemic sclerosis or scleroderma)、「混合性結締組織病」(Mixed conmective tissue disease)、「薛格連氏綜合症候」(Sjogren's syndrome)、「皮肌炎」(Dermatomyositis)等多種「自體免疫疾病」(Autoimmune disease)。其他病因還有「冷球蛋白血症」(Cryoglobulinaemia)、「冷凝集素疾病」(Cold agglutinin disease)、「副蛋白血症」(Paraproteinaemia),「低溫纖維蛋白原血症」(Cryofibrinogenaemia);又包括「過量使用振動工具(Excessive use of vibration tool)及「腕管綜合症」(Carpal tunnel syndrome)等,亦要小心排除「甲狀腺功能減退症」(Hypothyroidism)。

患者必須保持全身溫暖,切勿吸煙,避免心理壓力影響情緒;有效的治療藥物包括「鈣通道阻滯劑」(Calcium channel blocker),如「硝苯地平」(Nifedipine)或「氨氯吡啶」(Amlodipine)。

冷凍球蛋白血症 37℃以下發病

「冷凍球蛋白血症」(Cryoglobulinaemia)乃人體血清有異常的「免疫球蛋白」(Immunoglobulin),在37℃以下的低溫情况下,「冷凍球蛋白」(Cryoglobulin)可引致「血管發炎」(Vasculitis),並誘發各種不同的併發症。「冷凍球蛋白血症」患者多有免疫系統毛病,例如「B淋巴細胞」(B lymphocytes)分泌「單克隆免疫球蛋白」(Monoclonal immunoglobulin),又稱「副蛋白血症」(Paraproteinaemia),其中包括「漿細胞骨髓癌」(Plasma cell myeloma)、「巨球蛋白血症」(Waldenström macroglobulinemia)、「慢性淋巴細胞白血病」(Chronic lymphocytic leukemia)「系統性紅斑狼瘡綜合症」(Systemic lupus erythematosus)及「薛格連氏症候群」(Sjogren's syndrome);部分個案與病毒感染有關,例如「丙型肝炎病毒」(Hepatitis C virus)、「乙型肝炎病毒」(Hepatitis B virus)及「愛滋病病毒」(Human immunodeficiency virus)。

文︰梁憲孫(血液及血液腫瘤科專科醫生)