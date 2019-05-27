醫言有理：雷諾氏現象 手指變色白藍紅

【明報專訊】不少疾病的病徵與低溫有關，其中包括某些免疫系統毛病。早前天氣較冷，50歲的李太發現自己雙手接觸冷水，即令手指顏色轉白，然後變藍，再轉紅。醫生懷疑李太患有「雷諾氏現象」（Raynaud phenomenon），手指或腳趾的「細動脈血管」（Arterioles）遇冷即出現異常收縮反應（Vasoconstriction）；皮膚出現白、藍、紅3個階段的變色現象，手指或腳趾末端尤其容易受影響。皮膚首先變得「蒼白」（Pale），並與正常皮膚出現明顯分界。第2階段皮膚組織因缺氧而變成紫藍色，一般持續15至20分鐘。血管在最後的第3階段放鬆（Vasodilation），皮膚顏色轉紅。

「雷諾氏現象」通常從單隻手指開始，然後擴展至雙手雙腳的其他手指腳趾，尤其中指及無名指；大拇指通常不受影響，「繼發性雷諾氏現象」（Secondary Raynaud phenomenon）除外。

「原發性雷諾氏現象」（Primary Raynaud phenomenon）一般沒有任何誘因，而「繼發性」（Secondary）的病因則包括「系統性紅斑狼瘡綜合症」（Systemic lupus erythematosus）、「全身硬化症」又稱「硬皮症」（Systemic sclerosis or scleroderma）、「混合性結締組織病」（Mixed conmective tissue disease）、「薛格連氏綜合症候」（Sjogren's syndrome）、「皮肌炎」（Dermatomyositis）等多種「自體免疫疾病」（Autoimmune disease）。其他病因還有「冷球蛋白血症」（Cryoglobulinaemia）、「冷凝集素疾病」（Cold agglutinin disease）、「副蛋白血症」（Paraproteinaemia），「低溫纖維蛋白原血症」（Cryofibrinogenaemia）；又包括「過量使用振動工具（Excessive use of vibration tool）及「腕管綜合症」（Carpal tunnel syndrome）等，亦要小心排除「甲狀腺功能減退症」（Hypothyroidism）。

患者必須保持全身溫暖，切勿吸煙，避免心理壓力影響情緒；有效的治療藥物包括「鈣通道阻滯劑」（Calcium channel blocker），如「硝苯地平」（Nifedipine）或「氨氯吡啶」（Amlodipine）。

冷凍球蛋白血症 37℃以下發病

「冷凍球蛋白血症」（Cryoglobulinaemia）乃人體血清有異常的「免疫球蛋白」（Immunoglobulin），在37℃以下的低溫情况下，「冷凍球蛋白」（Cryoglobulin）可引致「血管發炎」（Vasculitis），並誘發各種不同的併發症。「冷凍球蛋白血症」患者多有免疫系統毛病，例如「B淋巴細胞」（B lymphocytes）分泌「單克隆免疫球蛋白」（Monoclonal immunoglobulin），又稱「副蛋白血症」（Paraproteinaemia），其中包括「漿細胞骨髓癌」（Plasma cell myeloma）、「巨球蛋白血症」（Waldenström macroglobulinemia）、「慢性淋巴細胞白血病」（Chronic lymphocytic leukemia）「系統性紅斑狼瘡綜合症」（Systemic lupus erythematosus）及「薛格連氏症候群」（Sjogren's syndrome）；部分個案與病毒感染有關，例如「丙型肝炎病毒」（Hepatitis C virus）、「乙型肝炎病毒」（Hepatitis B virus）及「愛滋病病毒」（Human immunodeficiency virus）。

文︰梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）