知多啲：遇不尋常肚痛 咪靠食成藥

【明報專訊】吳彥祖誤以為自己腸胃不適，而延誤治療導致盲腸潰爛。很多人都試過胃痛肚痛，容易掉以輕心。

家庭醫生林永和分享一個盲腸炎個案，「病人晚上來求診，指近來應酬多，吃了肥膩的食物，覺得肚脹脹、有點作嘔作悶、沒有胃口，想跟我拿些消化藥。但這些都是早期盲腸炎的徵狀。改天，他說右下腹痛，而且痛楚加劇，我便叫他入院。最後，證實患了腹膜炎」。

早期的盲腸炎不易分辨，肚痛的位置通常在腹部中間，徵狀包括腹脹、作嘔作悶、疲倦、便秘或腹瀉等；其後痛楚轉移至右下腹，此時可能伴有發燒等徵狀。外科專科醫生朱建華補充，若盲腸炎情况嚴重，盲腸有可能穿破，導致灌膿，造成腹膜炎。

6歲或以下不宜服止屙藥

那麼，遇上肚痛不適，應否自行服用成藥？林永和表示，如果痛楚較以往的不尋常，或是未試過這種痛，伴隨有發燒、便秘等情况，應向醫生求助。或病人本身有慢性疾病，亦建議看了醫生才食藥。

至於止屙藥，則視乎情况和需要而服用。林永和表示，止屙藥可防止患者「有出無入」致脫水。去旅行總會帶備平安藥傍身，如果水土不服情况不是很嚴重，其實未必要服食止屙藥，「屙出來會快點康復，而且一般不建議6歲或以下幼童服食止屙藥」。