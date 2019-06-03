【明報專訊】■蜂蜜治唇瘡媲美藥膏？

唇瘡（cold sores）由單純疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）感染引起，常在感冒或免疫力低下時出現。新西蘭一個研究發現，利用蜂蜜塗搽患處，治療效果與抗病毒藥膏相若。

研究由新西蘭醫學研究中心、威靈頓維多利亞大學及奧塔哥大學負責，找來952名因唇瘡而到藥房買藥的成年人，分成兩組，一組使用唇瘡膏（aciclovir cream 5%），另一組使用醫療級卡努卡（kanuka）蜂蜜。兩組人同樣每天塗5次，直至痊癒或最多塗搽14天。結果發現兩組效果分別不大，使用唇瘡膏組別平均8天痊癒，使用蜂蜜組別則為9天。不過，研究沒有包含不接受治療的組別；由於唇瘡即使不作任何治療，都會在1至2周自然痊癒，所以治療與否可能分別不大。

資料來源：英國國民保健署

■齊齊消除反式脂肪

REPLACE是世界衛生組織擬定的行動，推動各國政府，快速全面消除使用反式脂肪。

部分氫化油是工業生產反式脂肪的主要來源，也是許多食品的原料，包括植物牛油、油炸食品、甜甜圈、烘焙食品（如餅乾）及預混產品（如薄餅粉和熱朱古力粉）。反式脂肪已證實毫無健康效益，反會增加低密度膽固醇（壞膽固醇），減低高度膽固醇（好膽固醇）。全球每年有54萬人的死亡與反式脂肪有關，攝取過量反式脂肪會增加34%死亡風險。

■曼陀羅療癒癌症患者心靈

曼陀羅（Mandala）存在於許多古老文明文化中，象徵宇宙及整體，梵文意思是「神聖的圓」。曼陀羅主要是由圓心、圓形組成的幾何形狀圖像，代表生命的延續及連接。

香港癌症基金會8年前發展身心靈健康課程，協助患者培養正面生活態度、提升自信心及對生命當下的覺知力，「曼陀羅繪畫療癒工作坊」是其中之一。基金會將舉辦全港首個癌症患者曼陀羅畫展，歡迎大眾參觀。

◆「從心出發 曼陀羅繪畫療癒之旅」展覽

日期：6月16日至7月1日

時間：上午8:00至晚上10:00

地點：H6 CONET（中環皇后大道中99號中環中心地下）

門票：免費

查詢：3656 0800

網址：www.cancer-fund.org