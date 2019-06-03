白領坐姿差 上交叉現身 頸梗膊痛 嚴重致肌肉萎縮

【明報專訊】白領每天安坐冷氣間工作，為何每晚放工都感到頸梗膊痛，像做了一天苦力！

其實，坐在辦公室工作大半天，不管是用電腦、批寫文件或開會，頸及上背長時間維持同一姿勢，對頸椎及上背關節、肌肉及肌腱都有很大影響。最常見是上交叉綜合症，引致頸梗背痛及肌肉疲勞，嚴重更會影響神經線，令手部麻痺及肌肉萎縮。

長期頭部前傾、圓肩屬高危

辦公室族常見不良姿勢，包括頭部過分前傾、頸椎弧度改變、圓肩。如果長時間維持這些姿勢，相關的關節和肌肉群出現不平衡，最常見是上交叉綜合症（upper cross syndrome）。

上交叉綜合症徵狀包括頸痛、頭痛、頭暈、手部麻痺、肌肉疲勞及痠軟等，成因主要是身體長時間維持不良姿勢，使某些肌肉群過分繃緊及短縮，另外一些肌肉群則過分拉長及力量變弱。側身看，在肩膊中心點打一個交叉，繃緊及變弱的肌肉群剛好在交叉線上。

‧頭

頭部前傾，使上段頸椎過度伸直，而下段頸椎過分前彎；肌肉長時間處於不平衡狀態，上段頸椎過分擠壓而產生頸痛、頭痛、頭暈等徵狀。

‧肩膊

肩胛骨過分外展（protraction）及前傾（anterior tilt）而造成圓肩。胸椎上段也會前傾，改變生理弧度而出現圓肩。

‧頸

深層頸屈肌群及上背下方的肌肉群（前鋸肌，中及下斜方肌）會比較弱；相反，頸後肌肉（枕骨下肌群、上斜方肌及提肩胛肌）及胸前肌肉（胸大肌、胸小肌及胸鎖乳突肌）就會較緊張或縮短，容易痠軟、疲勞及僵硬等不適。胸小肌過分繃緊，可能使臂叢神經受壓而出現手部麻痺、手指無力的感覺。

低頭族胸廓壓神經 頸痛手痺

低頭族的坐姿也可能形成胸廓出口綜合症（thoracic outlet syndrome）。胸廓出口是頸椎下段到腋窩的通道，會有臂叢神經及血管經過。如果這個位置收窄，就會壓迫到神經線及血管。最常見被壓迫的地方就是第一肋骨、鎖骨及附近的肌肉，包括前、中斜角肌及胸小肌。長期圓肩，肌肉變得緊張以致胸廓出口收窄，不單頸部痛楚，痛楚還會放射至手部，出現麻痺、冰冷，嚴重更會引致手部肌力變弱及肌肉萎縮。

頸椎前彎 椎間盤突出可致癱

頭部長時間前傾，中下頸椎過分前彎，還容易引致椎間盤突出（Protruded intervertebral disc）。頸椎是整條脊椎中活動幅度最大的部分，因為頸椎第1、2節的寰樞椎活動幅度很大，加上每個椎體與椎體之間有一個椎間盤，連接着椎體，讓它們靈活活動。椎間盤是二三十層的纖維環（annulus fibrosus），由外包着中間的髓核（nucleus pulposus）。為使椎體與椎體之間可以活動，椎間盤可以隨着壓力而變形。如果頸椎長時間傾前，就會使椎間盤向後移位。輕微後移可以完全沒有徵狀，但嚴重後移至椎間盤突出及纖維環撕裂，就會使椎間孔收窄，壓迫周邊神經甚至中樞神經。輕則會有點頸梗膊痛，嚴重更會引致手部麻痺及下肢癱瘓！但不需要過分擔心，輕微椎間盤突出是正常退化現象，不會產生任何徵狀。

若受到上述徵狀影響時，就要找醫生及物理治療師幫忙。但是預防永遠勝於治療，如果想避免這些徵狀，最好就是保持正確的姿勢了。

文：魏志榮（香港物理治療學會委員、註冊物理治療師）

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com