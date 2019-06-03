知多啲：維持坐直 防頸背繃緊

【明報專訊】無論坐着或站立，上半身最理想姿勢是頭部在身體正上方。從側面看，耳孔、肩膊及腰椎成一條垂直線。這個姿勢可以避免頸部及上背的韌帶、肌肉及軟組織過分繃緊。而且維持這個姿勢，頸及上背所需要使用的肌肉力量最小。

功欲善其事，必先利其器，一張舒適的椅子及工作桌非常重要。椅子最好有輕微弧度的靠背，可以完全承托腰背。因為只有腰部挺直，上背及脖子才可以挺直。桌子太高或太低會令肩膊鬆起或向前彎曲；所以如有需要，應使用鍵盤抽屜。

◆不良姿勢

頭部前傾、圓肩

◆正確姿勢

下巴微微收緊，挺胸收腹

■3招伸展助鬆肌

不管姿勢多完美，若長時間維持相同姿勢，肌肉及關節都會僵硬。所以最好每半小時至一小時改變姿勢，或做一些簡單伸展動作；還要在公餘時做伸展及放鬆運動。

◆運動1

下巴微微向後收緊，維持3秒 ，重複10次

◆運動2

頭部向右側，盡量將耳朵靠近肩膊，用右手將頭部輕壓至有拉扯感，維持10秒，重複5次；然後換邊重複動作

◆運動3

雙手伸直在身後扣緊，手背向上及上背向後方伸展，至前胸有拉扯感，維持10秒，重複5次

注意：因應個人情况不同，如有問題請諮詢物理治療師或醫生意見