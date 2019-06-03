口交肛交不正常？ 摘下有色眼鏡 性交安全第一

【明報專訊】性交方式除了「傳統」的陰道交（Vaginal sex），較常談及的還有肛交（Anal Sex）、口交（Oral sex）等。有人認為這些非一般性愛方式是「不正常」、「變態」、「污糟」。究竟箇中有何風險？

專家表示，不論是陰道交、肛交或口交，都應做足安全措施，如戴上安全套或口交膜，減低疾病感染風險。

除了「傳統」陰道交，性交方式五花八門，身兼性治療師的外科專科醫生姚志鵬表示，性刺激不單透過雙方的性器官碰觸而成，亦可由性幻想引起。他以腳交為例，有對足部較容易有性興奮的男性，會喜歡把陰莖放在對方的大腿位置，重複摩擦，獲得性滿足，「有些性交方式實質刺激龜頭、陰蒂、G點、前列腺等身體部分，是直接的性刺激，但也有大部分的性刺激來自性幻想，由腦部產生」。

性愛方式首要考慮：健康安全

對於肛交、口交、腳交，有些人感到奇怪，甚至戴上有色眼鏡。到底性交方式是否有「正常」或「非正常」之分？性治療師李月儀表示，不應使用「正常」或「不正常」字眼來判別性愛方式，「因為用正常或不正常時，好容易令當事人自我標籤，面對性愛生活時，變得好大壓力」。她建議，考慮性愛方式時，應循健康及安全與否的角度出發。

李月儀指出，性交方式千變萬化，不但講求創意，也要視乎二人親熱時，能否達到共識，「以口交為例，有人嫌棄口交，因為口交是近距離接觸，對方會看見私密處，有人覺得『核突』。所以任何方式都要兩個人願意，才可以享受性愛過程。否則其中一方好想，另一方感到委屈，勉強性交，都會影響關係」。

根據現行法例，異性肛交的合法年齡為21歲；法改會於2016年建議，與同性肛交劃一年齡至16歲，現時尚未審議通過。談及肛交，不少人會有「好污糟」、「好痛」等印象。

男性肛交 獲前列腺性快感

姚志鵬表示，根據女性身體結構，異性肛交不能為女方帶來性刺激，女方或需透過性幻想及愛撫等方法，達到性滿足。而在男男性愛中，肛交能間接刺激前列腺。姚解釋，男性前列腺位於直腸前方，病人接受前列腺檢查時，醫生會以肛門指檢，即醫生會戴上手套，用手指伸入肛門進入直腸，觸摸前列腺，檢查是否有異常。他指出，在肛交過程中，不論以陰莖或性工具插入男性肛門時，會間接碰到前列腺，帶來性刺激。

李月儀補充，肛門及陰道口均有括約肌，但肛門括約肌較緊，彈性較小，因此男性在肛交時，摩擦感覺更為強烈，或會產生快感和滿足。

肛交增大腸桿菌感染風險

姚志鵬表示，鑑於肛交相對較不衛生，個人而言，不主張肛交。他解釋，肛門為糞便出口，存有大腸桿菌，肛交會增加感染大腸桿菌的風險。他指出，若肛交時龜頭位置破損，可導致大腸桿菌感染而引起龜頭炎。

除了增加感染大腸桿菌的風險，姚志鵬指出，肛門有別於陰道，性興奮時不會有分泌作潤滑；若肛交時缺乏足夠的潤滑劑，容易導致肛門周邊的皮膚撕裂破損。他提醒，肛交時需配戴安全套，減低大腸桿菌的感染風險。

口交可傳播HPV 或致口咽癌

肛交以外，另一較常談及的性交方式為口交。李月儀表示，口交過程中，直接觸碰女方陰核及陰蒂，從而使女方得到性高潮，部分女性喜歡口交多於陰道交，「因為有時陰道沒有足夠刺激，陰液分泌不多時，陰道交可能產生痛楚，但口交不會出現這情况」。至於男性接受口交時，透過陰莖和口腔/舌頭緊密摩擦，獲得性刺激。

然而，口交同樣具風險。中大醫學院於2016年曾發表研究，指出本港每5名口咽癌患者中，便有1人由人類乳頭瘤病毒（HPV）所引致，其中一個原因與口交性接觸有關。姚志鵬表示，HPV病毒經性接觸傳播，主要攻擊口腔及皮膚鱗狀細胞，可能令細胞出現癌變，引發子宮頸癌、陰道癌、口咽癌等。姚志鵬建議，口交時，接受口交一方可以戴上口交膜，減低感染HPV的風險，雙方亦應接種預防疫苗，以防萬一。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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