醫柏金遜 點解變爛賭二？ 了解副作用 按個性、年齡選藥

【明報專訊】緩慢、僵硬、震顫是柏金遜綜合症主要徵狀，最常見是原發性柏金遜病，估計香港有1.2萬人患病。

柏金遜病目前未能根治，主要靠藥物「多巴胺受體激動劑」及「左旋多巴」紓緩病徵。長年服用左旋多巴會出現耐藥性，令身體不由自主郁動；而服用多巴胺受體激動劑，17%可能出現強迫症行為，例如過量購物、沉迷賭博。因此醫生需評估病人個人狀况而選擇藥物，而病人用藥前亦應詳細了解藥物功效和副作用。

■問醫生

◆陳：陳然欣（香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系腦神經科名譽臨牀副教授）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■行路死火腳黏地？

問：手震，是柏金遜病嗎？

鄭：電影《逃學威龍》中吳孟達飾演的達叔，為了扮柏金遜病人，經常手震。其實醫學界對柏金遜徵狀中的手震有很細緻的描述——靜止性顫抖（resting tremor），即手部沒有任何動作時手震，傳統描述就是pill-rolling tremor，拿着1粒藥丸時手指不由自主的轉動藥丸。要判斷手震是否柏金遜徵狀，也同時看求診者其他狀况，例如60歲以下一般較少患上柏金遜病，可能是因緊張手震；年輕女性可能跟甲狀腺問題有關，醫生須同時考慮其他因素。

陳：柏金遜徵狀大致有3個：僵硬、緩慢、手或腳震，一般來說有其中兩項就會懷疑是柏金遜病。患者行動特點是起步緩慢，步幅細及窒步，中途更會像汽車死火一樣停下來。不少病人說其中一隻腳好像黏着地面無法提起，而在出入門口及轉彎時，更會因平衡力差而較易跌倒。不過，有這些徵狀未必等於患有柏金遜病，醫生必須作其他診斷。

■腦掃描無法確診？

問：如何診斷柏金遜病？是否要腦掃描？

鄭：醫學界只知道柏金遜病是腦分泌的多巴胺（dopamine）不足，影響神經傳導，從而出現各種柏金遜徵狀。不過，一般身體檢查如驗血不能測量多巴胺濃度；而磁力共振、電腦掃描亦無法看到，必須動用特殊掃描儀器才可檢查到腦內情况是否與柏金遜病有關。所以現時確診柏金遜病，主要靠醫生臨牀診斷。

陳：雖然一般腦掃描無法判斷受檢測人士是否患有柏金遜病，但由於其他病症如腦退化等都會出現僵硬、行動緩慢或手震等徵狀，所以病人仍可能需要接受腦部造影檢查，以排除其他病症的可能，如中風、腦積水。另外，如懷疑病人患有柏金遜病，醫生有可能會讓病人服用低劑量柏金遜藥物，觀察其反應，如果柏金遜徵狀得以改善，就確診患上柏金遜病。

■影響生活才用藥？

問：確診後就要立即食藥？

陳：藥物只能幫助病人改善生活質素，但無法阻止腦部退化。所以如柏金遜徵狀困擾病人生活，例如無法買餸煮飯，或職業司機影響駕駛安全，才會考慮處方柏金遜藥物，始終藥物會有一些副作用。如病人覺得徵狀對生活沒有太大影響，我會建議先觀察病情，毋須即時食藥。

■蜜月期後周身郁？

問：治療柏金遜病的藥物有幾多種？有何副作用？

陳：現時用作紓緩柏金遜徵狀的藥物主要有兩類，分別是「多巴胺受體激動劑」（dopamine agonists）及「左旋多巴」（levodopa）。左旋多巴發展了很多年，副作用很少，只是剛開始服藥時較易出現頭暈及作嘔等副作用，而且藥物需透過胃酸吸收，與進餐時間太接近會影響藥物吸收，所以必須在飯前半小時服用。

不過，如病人年齡在60歲以下，會盡量處方多巴胺受體激動劑；因為病人服用左旋多巴5至7年後，可能出現耐藥性，出現身體不由自主郁動（dyskinesia）的副作用，到時可能要手術治療，所以不建議過早開始使用。此外，如病人記性較差、夾雜其他腦退化症，服用多巴胺受體激動劑可能令記性變得更差及出現幻覺，所以選擇藥物時主要視乎病情而定。

一般人較注重柏金遜病的活動障礙問題，其實非活動障礙問題也要留意，例如失眠、便秘等都會影響柏金遜藥物吸收，所以治療時要同時解決這些問題。

■手術是最後板斧？

問：柏金遜病可否施手術治療？

陳：手術治療主要針對出現藥物耐藥性的中晚期病人，他們在用藥最初5至7年內有良好反應，但過了這段蜜月期後發現藥效愈來愈差，多次增加劑量也無法紓緩病情。曾有一個病人每天要服用12次左旋多巴，未服藥時全身無法郁動，服藥後又會周身郁，身體狀况每天經歷12次高低起伏，非常辛苦。這時醫生才會考慮讓病人冒風險接受手術，其中一種常用手術為深腦刺激治療（deep brain stimulation），將兩條電極棒放入病人腦內灰質區，以電脈衝刺激，以減少服用藥物的次數。

其他正在研究的治療方法還有幹細胞移植、腦磁激（Transcranial Magnetic Stimulation，TMS）、超聲波照射等，創傷較小。

文：Genki

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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