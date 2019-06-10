知多啲：中西合璧例子：蠔菇或減化療毒性

【明報專訊】中西藥不一定對立。近年愈來愈多中西藥結合的研究，中藥可以減低西藥的毒性，常見於減輕癌症化療的副作用。「中藥有很多寶貴成分，不少西藥是由草本植物提取出來。」梁栢行其中一個研究便發現，Oyster mushroom（蠔菇，註）當中一個成分，是很強抗氧化劑，能減低化療毒藥的毒性。

抗癌化療藥阿黴素（Doxorubicin）對心臟有害，所以必須嚴格限制病人用藥劑量。梁解釋，阿黴素「傷心」是因為產生大量心臟氧化物，而蠔菇中的麥角硫因（Ergothioneine）是很強抗氧化劑。

初步證實可中和心臟氧化物

梁研究看看蠔菇能否中和心臟的氧化物，他分別利用心臟細胞和老鼠，用整個蠔菇煲水，以及只抽取有效成分Ergothioneine作研究，發現兩個方法用高劑量蠔菇都可以減低阿黴素的毒性。梁強調，研究目前只是在實驗室作細胞和動物實驗，希望下一步可以開展臨牀實驗。

註：Oyster mushroom，或稱蠔菇、秀珍菇、平菇、糙皮側耳、北風菌、凍菌、天喜菇；古稱「天花蕈」。根據香港食物規格資料庫，蠔菇與鮑魚菇、杏鮑菇都歸屬「平菇」這個大類的食用菌之中。蠔菇與鮑魚菇相比，菇身較薄；而更薄更小的品系則稱為秀珍菇