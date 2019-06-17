50歲以上10%患黃斑前膜 視網膜長皺紋 世界扭曲了

測試中央視力——阿姆斯勒方格表用來測試中央視力。病人單眼注視表格中的小點，如看見波浪線，或有模糊、黑影或部分線條缺損，都可能是黃斑出問題。（明報製圖）

【明報專訊】視力變得模糊，直線看成曲線，是因為眼睛過勞還是老眼昏花？

視網膜中心的黃斑區，有大量感光細胞，讓我們清晰看到物件細節，維持正常的中央視力。黃斑前膜是指在黃斑表面增生一層纖維薄膜，令視網膜皺褶，引起視物模糊、變形。根據香港大學研究，本港50歲以上人士10%患有黃斑前膜。

■問醫生

◆譚：譚文蔚（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆王：王逸軒（眼科專科醫生）

■黃斑老了 中央視力模糊？

問：視力模糊，常見原因是什麼？

譚：引起視力模糊的疾病有很多，如屈光不正、白內障、青光眼及黃斑點疾病，是眼球不同組織出問題所致。眼球組織十分精密，晶體負責將光線聚焦及投射於視網膜上，通過視覺神經傳送至大腦，如果晶體聚焦和眼球長度出現問題，令光線無法準確聚焦在視網膜上，影像便會模糊，造成在不同年齡層出現的屈光不正包括近視、遠視、散光及老花。

而晶體隨年紀增加，出現硬化及混濁而造成白內障，令視力模糊。另外，青光眼是由於眼球壓力過高令視覺神經受損，視力變得模糊，因早期病徵不明顯，患者會由邊緣至中央慢慢失去視力。

另外，黃斑病也是常見隱病，黃斑區位於視網膜中央，主要用來分辨顏色、物件大小及精細閱讀。隨年齡增長黃斑會退化，黃斑是負責中央視力和顏色視力，黃斑出問題會令患者中央視力模糊，視物變形或有暗點，常見包括老年黃斑病變及黃斑前膜等。

■視網膜出現缺口？

問：黃斑前膜是什麼？如何形成？

王：視網膜中央的黃斑區聚集了大量感光神經細胞，負責重要的中央視野。黃斑前膜（epiretinal membrane，簡稱ERM）是由於視網膜表面出現微細缺口，令視網膜內的纖維細胞從缺口中走到黃斑表面從而增生一層纖維薄膜，當纖維膜不斷變厚及收縮，令視網膜出現皺褶。早期沒有明顯病徵，病人可能完全不察覺，大多在定期檢查中意外發現。病情一旦嚴重，患者會因黃斑水腫導致中央視力功能受損，看東西會模糊、變形扭曲、雙重影像，甚至導致黃斑裂孔等併發症。

■年老、深近視高危？

問：如何診斷黃斑前膜？誰是高危群？

王：黃斑前膜的成因不明，但基本可分為原發性和繼發性。原發性黃斑前膜，主因是年老眼睛退化，超過40歲以上便有可能患上，也常見於深近視一族。繼發性則是患者曾經有視網膜撕裂或脫離，眼部曾受創，或有俗稱「糖尿上眼」的糖尿病視網膜病變等。另外，有患者曾因視網膜穿孔接受激光手術，但手術未能百分百填補視網膜的微細缺口，以致纖維細胞有機可乘，走到黃斑區表面增生。

根據香港大學早前研究，本港黃斑前膜的患病率為：

‧50歲以上：10%

‧60歲以上：12%

‧70歲以上：17%

比起較多人提及的老年黃斑病變（香港每年約有3000宗新症），黃斑前膜更為普遍。由於黃斑前膜屬慢性病，患者初期沒有任何病徵，即使視力模糊，也會被另一隻健康眼睛補充了不足的視力因而不易察覺，結果延誤醫治。所以建議超過50歲人士，每年定期接受眼科檢查。

診斷黃斑前膜，除了檢查基本視力、眼壓及眼底，眼科醫生通過光學相干斷層掃描（Optical Coherence Tomography，簡稱OCT）幫助斷診。OCT利用光束掃描檢查視網膜結構和厚度，只需1至2分鐘的眼球掃描，便可看到黃斑區橫切面及眼球血管結構，從而量度出黃斑前膜厚度，清楚分析前膜收縮引致視網膜皺褶的情况。

■睇方格表即現形？

問：病人因視力問題求診，家庭醫生會安排哪些初步檢查？

譚：首先會做初步視力測試，如病人有明顯視力減退及視物變形，便會利用阿姆斯勒方格表（Amsler grid）檢查眼睛，主要測試中央視力。病人用單眼注視表格中的小點，如看見波浪線，或有模糊、黑影，或部分線條缺損，都可能是黃斑出現問題，需要轉介眼科醫生進一步檢查。

■無藥可救，只能施手術？

問：如何治療黃斑前膜？有沒有後遺症？

王：患者如沒有明顯病徵，視力沒有受損，只需保持緊密監察，在家中定期用阿姆斯勒方格表檢查，每隔半年見眼科醫生覆診。如病情開始惡化，增生的前膜變厚令黃斑皺褶加深並出現水腫，令視物模糊和影像變形，影響日常生活，便需要手術。黃斑前膜目前沒有藥物可以治療，手術是唯一有效的醫治方法。

手術採用微創方式，首先移除眼球內的透明玻璃體，然後用一支微型鉗伸入眼球內撕走黃斑區增生的前膜，最後將前膜底下的內界膜一併移除，基本手術便完成，之後眼睛會分泌液體填充。由於內界膜位於視網膜最外層，可讓纖維細胞攀爬並走到黃斑區增生，一旦內界膜被移除便可以杜絕黃斑前膜復發。

黃斑前膜手術風險少於百分之一，據臨牀經驗，年齡超過60歲的患者接受玻璃體移除手術後很容易出現白內障，因此通常建議年長患者同步接受白內障手術，避免日後要再做一次眼部手術。病情輕微者手術治療後可恢復百分百視力，但病情較嚴重者即使完成手術，可能只恢復一半視力；因此患者一旦有病徵就應該盡早接受手術治療，以得到最佳療效。

文：吳敏霞

插圖：杜思頴

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

想現場直擊「唔使睇醫生？」，可登入health.mingpao.com