知多啲：病徵相似 老年黃斑病變可致盲

【明報專訊】同樣是黃斑病，卻同病唔同「命」，較常提及的老年黃斑病變，與黃斑前膜有什麼分別？

黃斑病可分為多種，包括老年黃斑病變、糖尿黃斑水腫、黃斑前膜、黃斑裂孔，以及視網膜血管阻塞引致的黃斑水腫等，其中老年黃斑病變的「殺傷力」最大，與白內障、青光眼並列全球三大致盲眼疾，因而獲得更多關注。

老年黃斑病變與黃斑前膜都是跟年老有關的眼疾，老年黃斑病變發病年齡約在50歲以上；而黃斑前膜普遍發病於60歲以上，當中亦有30、40歲患病的個案。兩種黃斑病初期病徵十分相似，患者視物模糊及變形，嚴重的黃斑病變患者甚至會出現黑影，影響日常工作及生活；然而，它們的成因及治療後果卻是完全不同。

黃斑前膜是視網膜上面黃斑區增生了一層纖維薄膜所致，屬慢性眼疾，病情變化較慢，而且可透過手術醫治。而老年黃斑病變是黃斑區底部的視網膜細胞積聚了沉積物，使黃斑感光細胞功能受干擾及逐步退化，有可能致盲；它主要分為乾性、濕性兩種，其中乾性患者佔九成，主要是年紀退化引致視力衰退；而濕性則是黃斑區出現異常血管增生引起出血、滲漏及結疤等，屬急性眼疾，嚴重患者可在短短數星期內完全失明。目前尚未有方法治療乾性老年黃斑病變，有研究發現一些抗氧化物及鋅補充劑有助預防晚期病變；而濕性老年黃斑病變，如果在視網膜結疤前，可透過注射藥物壓抑血管增生，或用光動力療法及激光光照凝固術治療。