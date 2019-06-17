全民好性：格格不入，做愛真難！

【明報專訊】愛侶都編織着一個美夢：如魚得水，共赴巫山！

情到濃時，做愛的一刻，有愛侶終於享受到二人成為一體的無比甜蜜和幸福；可惜的是，有些卻是掃興離場。他們深深體驗到雙方的格格不入，苦無對策，無奈地慨嘆：「做愛真難！」

愛侶滿懷希望做愛，過程中還付出很多心力去誘發性趣、維持興奮，到埋門性交時偏偏遇上滑鐵盧，真是苦不堪言！這些挫敗的性經驗帶給兩人失落是完全可以理解。他們摸不着頭腦說：「做愛真難。」其實是指「性交真難」，一旦性交不來，就連前戲如膠似漆的濃情蜜意，都視作不堪回首，統統拋諸腦後，還不斷安撫自己和伴侶，明天會更好！

作為性治療師，我的忠告是：做鴕鳥，讓事件重複再重複，只會消磨幸福，一點好處也沒有。唯有正視困擾，尋求解決方法，如魚得水的美夢才有指望！

溝通不足 最大致命傷

做愛難度可用以下五大方向闡釋：

1.健康狀態差異

身心健康是享受做愛的先決條件。若一方精神飽滿、活力十足，另一方卻被壓力煎熬、委靡不振的話，行房時雙方便很難接軌。體重過胖過瘦，體質虛弱無力，都會對性生活帶來負面影響。因此，雙方要多留意身心健康：均衡飲食，定時作息，多做運動。愛侶們互相關懷愛護，也是提升性愛的重要方向。

2.環境條件差異

若雙方渴望做愛環境不同，就容易造成一個想要，另一個卻不要。愛侶們要在何時、何處、何種氣氛上取得共識。

3.性趣差異

試想一想，如果一方力求激情無限，想搞搞新意思，另一方卻想維持熟悉的做愛方式，雙方都會變得無所適從。這情况令性興奮的落差非常大，委實不容忽視。愛侶們應細心商量如何拉近這距離。

4.興奮速度差異

除了性趣差異外，興奮速度不同的常見現象是：男方快熱快冷，女方慢熱慢冷，情况確實煩惱。愛侶們請緊記，興奮速度差異不可能說變就變，雙方需要耐心磨合，時間會將理想回報呈獻給你們。

5.溝通不足

男女大不同，上述4項差異致使性愛挫敗都是顯易明瞭。最難明的是，既然明知差異存在，為什麼不好好談一談呢？原因很簡單，他們認為性不能說出口，太尷尬了。縱使他們想談，卻不懂如何表達，深怕觸怒對方或令他難過。其實，雙方溝通不足才是最大的致命傷。愛侶們，請坦誠將心底話和盤托出，才是解救性愛的捷徑。

愛侶們，不要困於「格格不入，做愛真難」的困局中！請與伴侶勇敢地分享，仔細探索性困擾的誘因，答案會逐漸顯明。若真是不明所以，千萬不要放棄性福，找專業性治療師導航吧！

文：李月儀（香港性教育、研究及治療專業協會副會長、性治療師）