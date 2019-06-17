認清成藥成分 食多粒未必更止痛

找出致痛成因——不少人有痛症問題時都會先自行服食成藥，但別忽略致痛成因，免延誤治療，令病情惡化。（WanjaJacob@iStockphoto）

藥咪亂買——藥妝店是港人遊日本必到之地，不少人都會購買止痛藥。專科醫生提醒，在購買成藥前，應要清楚知道每一個成分。（winhorse@iStockphoto）

【明報專訊】身體有痛症時，不少人都會先自行服食成藥，減輕痛楚。港人遊日本，更會到藥妝店「掃貨」，購買感冒藥、腸胃藥、止痛藥。網上更有人指出日本止痛藥「勁啲」。

不過，這些止痛藥是否安全？日本止痛藥點解會「勁啲」？市民又是否清楚當中的成分？

社區藥房、個人用品護理店、網上商店，甚至於外地旅遊時，都不難買到止痛藥。香港疼痛學會主席、麻醉科專科醫生李靜芬認為，在購買成藥前，應要清楚知道每一個成分，「曾有病人在外國買了一款消炎止痛藥，不過此藥原來是獸醫用於動物身上的消炎止痛藥，但有人用來做商業配方。這是一款很舊的消炎止痛藥，已經不在醫藥上使用」。

日本藥多含布洛芬 長期食可傷胃

提到港人到日本必買的藥妝，都少不了止痛藥。家庭醫學專科醫生盧偉瀚表示，在日本買成藥，其中一個問題就是消費者不清楚當中的成分，因為大多都是日文，「我們曾把那些日文翻譯，發現有很多成藥都有非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的成分，最常見是布洛芬（Ibuprofen）」。

布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，根據本港《藥劑業及毒藥條例》，布洛芬屬第二類藥物，雖然不需要醫生處方，但必須在註冊藥劑師指導及監督下銷售。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，非類固醇消炎藥用以治療中度疼痛，藥物與體內的環氧合酶-1（COX-1）及環氧合酶-2（COX-2）受體結合後，能抑制前列腺素，從而達到消炎之效。李靜芬進一步解釋當中的藥理，「人體內的COX-1及COX-2幫助將花生四烯酸（arachidonic acid）轉化成前列腺素（prostaglandins）及血栓素（thromboxane， TXA2）。前列腺素可引起疼痛及炎症，但具保護胃壁及血小板的功能；血栓素負責血小板功能，令血管收縮及影響血壓。非類固醇消炎止痛藥透過抑制環氧合酶的活性，減少前列腺素及血栓素的產生，從而消炎減痛；但過程中可能同時影響血小板功能及修補血管的功用，令血管硬化及血栓形成，增加心血管風險」。

崔俊明指出，由於藥物抑制保護胃膜及胃壁的物質，部分患者服藥後，容易感到胃痛，「若果是高劑量的藥，容易傷胃，長期服食亦會傷胃，年紀較大或曾有胃潰瘍的患者多會同時獲處方胃藥」。李靜芬補充，新一代藥物COX-2抑制劑雖然可減少對腸胃的損害，但仍有增加心血管疾病、心臟衰竭和死亡率的風險。美國食品及藥物管理局（FDA）就指出，非類固醇消炎止痛藥可增加心臟病及中風的風險，食用劑量愈多及時間愈長風險愈大。

兩種止痛藥打孖食 增中風風險

至於本港藥房及便利店出售的止痛藥主要為撲熱息痛（Paracetamol），有輕度止痛的功效，可止痛及退燒。崔俊明解釋，現時撲熱息痛的止痛病理未明，醫學界估計其止痛原理與中樞神經系統的受體COX-3有關，從而抑制身體發出疼痛信息至大腦。他補充，市面亦有售屬於非類固醇消炎止痛藥、部分種類的阿士匹靈（Aspirin）。

若果患者難忍疼痛，同時服食兩種止痛藥物，能否取雙倍鎮痛之效？崔俊明指出，這做法或會弄巧反拙，增加出現副作用，如胃痛、中風等風險。

那麼加大止痛藥劑量，可否更有效止痛？李靜芬表示，非類固醇消炎止痛藥除了可消炎止痛，亦有其他功能，譬如抗凝血、修護胃及腸壁及血管收縮，久服或劑量過重，會影響肌腱組織正常癒合及致肌筋腱退化病（Tendinopathy），嚴重有胃炎、胃潰瘍風險，以及長者腎功能受損。而且消炎止痛藥有ceiling effect（天花板效應），意思是當劑量達某一個程度，止痛藥效也不會增加， 但其他併發症的風險會增加。因此，有些人說止痛藥「食馴了」無效，其實是因為止痛藥即使愈吃愈多，止痛效果也沒有增加，而非止痛藥無效。

服3劑藥 病徵無改善快求醫

但盧偉瀚補充，毋須視止痛藥為洪水猛獸，因為正確用藥除了可以減輕痛楚，亦能夠減少併發症發生。不過另一方面，止痛藥可能止了痛，但別忽略致痛成因，沒有及時處理，延誤治療，令病情惡化，「最近有病人的舌頭一直感到痛楚，並自行食止痛藥、消炎藥。結果看醫生時發現是舌癌，這時腫瘤已經很大」。李靜芬則建議，如果服食2、3劑止痛藥後，病徵仍無改善，就應求醫。

文：李祖怡、鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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