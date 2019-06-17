謹慎用藥：止痛貼勿與止痛藥同用 也忌熱敷

【明報專訊】止痛藥物有不同劑型，止痛貼屬其中一種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，部分坊間有售的「止痛」或風濕膠布，發出熱力或冰冷的感覺，蒙蔽神經末梢的痛楚，以紓緩疼痛，惟這類型的藥貼並非將藥滲透物至血液，不可歸類為止痛貼。

至於真止痛貼，是含有藥性。「藥物成分要經皮膚，滲入血管，是好高的科技。」崔俊明說，較常見是含水楊酸衍生物（Glycol Salicylate）的止痛貼，該成分與阿士匹靈相似，為含藥分的產品，因此患者使用該類止痛貼時，不應同時服食阿士匹靈藥物，以免過量服藥。

麻醉科專科醫生李靜芬分享其中一個個案，「不少年輕人去日本、韓國旅行，都會買些止痛貼給長者，卻不知道該些止痛貼含有消炎止痛藥，以為是沒有什麼藥性，單單有冰涼的感覺。但長時間使用，藥性有可能全被吸收在體內。結果有長者病人使用後出現腳腫、腎功能受損的情况」。非類固醇消炎止痛藥常見的副作用包括可能引致腸胃不適、胃炎、血壓上升、傷及腎臟等風險。

貼藥貼位置 勿塗藥膏潤膚膏

另一種需要謹慎使用的藥貼為鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）。崔俊明表示，芬太尼具不同劑型，當中以藥貼最為方便，病人能自行敷貼，但危險性最高，一旦不慎過量使用，可致死亡等副作用。他指出，不論本地或外國，不乏病人過量使用芬太尼止痛貼致死的個案，其中一宗為已故教育家陳樹渠的妻子陳麗玲，於2007年因使用過量芬太尼止痛貼而猝死，「芬太尼是危險藥物，藥效是嗎啡的100倍……致命劑量可以只取決於1至2塊的分別」。

李靜芬提醒，不要同時使用止痛貼和熱敷，因為熱敷會增加血液運行，影響藥效，亦會令血液中止痛藥的濃度突然增加。值得留意，即使藥貼主要成分為水楊酸類，也不宜熱敷，因為有可能會吸收過量的水楊酸致中毒。另外，貼上藥貼的位置不宜塗搽任何藥膏、潤膚膏、酒精或任何物質，以免影響皮膚吸收，或是增加皮膚敏感的風險。