【明報專訊】■開燈瞓易肥？

醫學期刊 JAMA刊登美國國家衛生研究院的研究報告，睡眠時開啟電視或電燈，會有增磅或肥胖風險。

研究以問卷訪問43,722個35至74歲女性，把她們的睡眠習慣分為：沒有光、有小夜燈、睡房外有光，以及睡房內開着電視或燈光。結果發現，睡房內開着電視或燈光的女性，在5年追蹤期間，體重上升5公斤（約11磅）。

研究員相信，人的生理時鐘是按照自然規律，日出而作，日入而息；但晚間的人造光線可能擾亂荷爾蒙的運作，增加肥胖風險。

■早產兒體重如蘋果 奇蹟存活

愛荷華大學（University of Iowa）最小嬰兒登記中心（Tiniest Babies Registry）記錄全球「迷你」嬰兒，出生時少於400克 （14.1 安士） 的嬰兒存活率極低。

據中心紀錄，2018年12月在美國聖地亞哥（San Diego）出生的賽比（Saybie），是全世界最小的存活早產兒。

賽比出生時僅23周3天大，體重只有245克，約等於一個蘋果的重量。賽比一出生被送進加護病房，當時醫生告訴賽比父母，她只能活幾個小時。然而5個月後，賽比體重有2.5公斤，已達健康範圍，順利出院。

在這之前，紀錄保持者是一名2015年出生的德國女嬰，出生時體重為252克。

資料來源：BBC、Tiniest Babies Registry

■香港無障礙景點大搜查

《香港無障礙旅遊指南》正式啟用，指南由7名殘疾人士和義工組成巡查隊伍，在4個月內實地考察逾200個地點，包括15個綠色景點、149個位於市區的公共洗手間和50個其他旅遊景點。

巡查熱點包括大潭篤水塘、黃金泳灘、大澳等，當中不少地點設有無障礙洗手間，通道亦符合殘疾人士需要。然而，部分景點斜度高於1:12，導致輪椅使用者在沒有健全人士陪同下無法前往。巡查隊亦集中調查市區公共洗手間，發現149個中，31個公共洗手間沒有設置殘疾人士洗手間。網站採用360度全景攝影技術，方便用戶了解實際路面情况、鄰近無障礙設施的位置和通道，提前規劃行程。

網址：accessguide.hk