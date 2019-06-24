腦中不斷回閃衝突畫面 提防急性壓力失調

影像回閃——醫生提醒，若經歷創傷事件後3天或以上，腦海仍不斷回閃事發場面（Flashback），並迴避相關人與事，有可能是患上急性壓力失調。（noipornpan@iStockphoto/資料圖片/明報製圖，設計圖片，模特兒與文中提及疾病無關）

【明報專訊】《逃犯條例》修訂爭議，引發大規模警民衝突，警察向示威市民開槍。無論你是身處現場，或是守在電視、手機前的香港人，這陣子都可能在鬧情緒：傷心、驚嚇、憤怒、恐懼、徬徨。

你有沒有因而導致日常無法集中精神工作、無故流淚、失眠、發噩夢，甚至出現影像回閃、迴避相關的人與事？小心患上急性壓力失調。

早前網上瘋傳6月12日影片，示威者據稱受示威區兩旁催淚彈「夾擊」，爭相湧入中信大廈，險釀成「人踩人」事故。事後，有臨牀心理學家接獲求助，求助者失眠，不時浮現事發畫面，患上急性壓力失調（Acute Stress Disorder，下簡稱：ASD）。

經歷創傷常失眠 迴避相關人與事

片段中所見，數以百計示威者在中信大廈門口，催淚彈在人群中爆開，畫面即傳來示威者的尖叫聲。香港心理學會臨牀心理學家陳雅文表示，早前接獲一名示威者求助，當事人身在現場，感到「被追殺」。事後經常失眠，腦海不時浮現事發畫面；而每次聽到類近催淚彈爆開的聲響，或看到身穿藍色恤衫的行人時，均會聯想事件，感到害怕，並迴避有警察的地方。陳雅文說，這名求助者確診患上急性壓力失調。

在過去兩周，因《逃犯條例》修訂及連串示威衝突，勾起不少港人的情緒。陳雅文表示，較普遍的情緒為生氣、無助、傷心、失望等，部分人亦會緊張事態發展，經常追看新聞。她分析，部分人不在示威現場，但「好想做些事」，便會追看新聞，「一方面擔心出事，亦夾雜少少內疚的情緒，思考自己是否做得不夠」。她指出，以上情緒及行為均為正常反應，「純粹追新聞的行為，不屬於ASD」。

追看新聞受驚流淚 持續逾3天或中招

除了追新聞，部分人或會無故流淚，有較大的情緒起伏。香港中文大學醫學院精神科學系臨牀助理教授周偉浩表示，部分人經歷或目睹創傷事故，會受驚流淚、神情呆滯，「即俗語上的魂魄不齊」。他指出，以上為急性壓力反應，多維持數小時至3天，隨後自然消失，不會構成太大問題。

然而，周偉浩指出，若徵狀維持3天以上，腦海不時浮現事發畫面及影像，則偏向屬ASD徵狀。他進一步解釋發病原理，患者面對巨大創傷及壓力時，會出現不少心理反應，引致交感神經系統過分活躍，經常處於「逃生」狀態，「即使危險已消失，患者仍在那個狀態中，隨時拉緊身心，預備『走佬』」。他指出，多項研究證實，當人經歷過創傷，即生命受威脅或嚴重傷害身體的事故後，約一至兩成會出現ASD徵狀，如容易發噩夢、情緒較易波動及抽離、出現逃避行為等。

懂自我減壓 大多毋須治療

陳雅文表示，性格緊張、對壓力較敏感的人、曾患有情緒病或有創傷經歷的人，都是ASD高危族。但即使沒有以上高危因素，一般人也可能出現ASD徵狀，視乎當事人如何接收創傷經驗。她以中信大廈圍困事件中的示威者為例，「事發時，那人覺得自己會死亡。她形容當時的感覺時，用上『被追殺』這字眼」。

一旦患上ASD，是否需要尋求專業治療？陳雅文表示，只要適當疏導情緒及減壓，大部分ASD患者均毋須接受治療，「若患者懂得自我減壓，徵狀大多會慢慢消失。所以現時指引是，即使患者有ASD，也不一定要接受治療，相反可用監察式等待（Watchful Waiting），即多留意自己的情緒狀態，等待徵狀慢慢消失」。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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