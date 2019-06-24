情緒急救：家人分享經歷 耐心聆聽忌批判

【明報專訊】親歷巨大創傷或壓力後，有人會無故流淚或脾氣暴躁。陳雅文解釋，這源於當事人經歷創傷時，身體啟動逃生機制，當刻抑壓情緒，事後負面情緒才逐漸浮現。她以「逃難」作比喻，逃難時，飛快把物件塞入行李箱，其後行李箱不勝負荷「爆篋」。面對「爆篋」，當事人毋須驚慌，在安全環境下，重述經歷和感受，猶如執拾行李，重新整理回憶。

電視劇金句「煮個麵你食」，是支援情緒受困的人常用對白。透過煮麵，可以打開話匣子，但周偉浩提醒，當身邊親友經歷創傷事故，切忌逼對方重述事發經過，否則或令對方感到受壓，造成反效果；相反，若當事人主動講述經歷時，緊記耐心聆聽及陪伴，不要批判對方感受。

陳雅文建議，在互相尊重的前提下，家人可一同表達及分享情緒感受。她舉出一個真實個案，受近日《逃犯條例》修訂事件影響，一名任職教師的母親既緊張事態發展，亦擔心參與示威的兒子及學生安危，但見兒子連日來情緒激動，生怕再三談論事情會火上加油，「其實她可以表達及分享自己感受，與兒子的情緒同步，但過程中緊記避免太多分析」。

節制看相關新聞時間

照顧他人前，需先照顧自己的心靈需要。周偉浩表示，經歷創傷後，不需害怕紓發感受及封閉自己，宜維持日常社交生活。他又引述美國加州大學2014年的研究，研究針對波士頓馬拉松爆炸案，發現人們即使不在事發現場，如果接觸相關新聞的時間愈長，愈容易出現ASD徵狀。因此他提醒，不論在事發現場與否，人們應節制觀看相關新聞及影片的時間。