知多啲：事發後兩周茶飯不思 快求醫

【明報專訊】「6．12事件」發生至今近兩周，你仍受失眠、不安等困擾，不能集中精神工作嗎？急性壓力失調徵狀會隨時間減退，但亦可能變成創傷後壓力症（Post-Traumatic Stress Disorder，下簡稱：PTSD）。

周偉浩引述2017年澳洲研究顯示，約一半ASD青少年患者病發兩個月後，病情轉為較嚴重的創傷後壓力症。他解釋，以事發時間計算，ASD徵狀最長只維持1個月，如果徵狀持續超過1個月則為PTSD。他因此提醒ASD患者，若於事發後兩周徵狀惡化，如茶飯不思或出現自殺念頭，便需尋求專業治療，以免惡化成為PTSD。

周偉浩又提醒，部分PTSD患者於事發後兩個月才發病，事前沒有ASD徵狀，「可能因為事發後，患者眼下仍要處理很多事務，未及出現情緒反應」。

ASD與PTSD徵狀相近，但後者較嚴重，需尋求專業治療。周指出，近八成PTSD患者同時有其他精神問題，如抑鬱焦慮、濫用酒精和藥物，徵狀持續期以年計算。他指出，確診患上PTSD，患者可透過「創傷聚焦認知行為治療法」，在安全環境及專業人士的協助下，重述事發經過，配合行為，改變創傷記憶所附帶的情緒感受。

陳雅文舉例指出，假設患者經歷創傷後，認為事發地區不安全，一直不敢再踏入該區；認知行為治療法以此介入，透過帶領患者重返該區，讓患者知道現時該地區已經安全，不會對其構成危險，藉此改變其原先的感受。