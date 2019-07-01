手臂密密揮 手肘勞損痛 延誤求醫 開門鎖扭毛巾也難

【明報專訊】我無打網球，為什麼有網球肘？

其實所謂「網球肘」，是前臂和手腕長期重複使用或過度用力造成的，廚師、糕餅師傅、清潔工人、教師等工種，以及家庭主婦，日常處理工作或家務，雙手經常重複動作，手肘容易因勞損而發炎痛楚。

手肘痛症反覆，難治癒；無論工作多忙，緊記適時休息，配合伸展運動，增強肌力及柔韌度。

勞損發炎 痛楚持續數個月

手肘痛屬常見的職業勞損，經常重複前臂或手腕動作的人均是高危一族，較常出問題的職業包括：侍應、廚師、裝修技工、糕餅師傅、清潔工人、教師，甚至家庭主婦。而文職人員長期使用鍵盤或滑鼠，桌面高度不當，姿勢欠佳，亦有可能導致手肘痛。運動方面如網球、高爾夫球、乒乓球、羽毛球，或不當姿勢的舉重都很易導致手肘痛症。痛楚可持續數月，若延誤診治可致日後拿水壺、扭毛巾、提物件，甚至開門鎖等都有困難。

柔韌度減 小關節易錯位

長期重複前臂及手腕動作，會引起肌肉疲勞，肌肉及筋膜繃緊，缺乏適當休息或合適輔助設備和工具，容易導致勞損惡化，局部軟組織增生，形成沾黏，降低柔韌度，而且容易引致小關節錯位，痛楚久久不散，反覆發炎。手肘痛症中，最多人提及的就是網球肘或高爾夫球肘，一旦出現，需充分休息，即使未能完全避免工作，也應安排間歇休息，工作期間每隔1小時做適當伸展運動，以紓緩疲勞及增肌腱彈性。

若出現發炎腫痛，應先求醫，排除其他病症如痛風或類風濕關節炎等的可能，便可透過藥物治療控制發炎，之後應接受物理治療，評估身體姿勢，檢查有否用力不當，做針對性治療，包括超聲波、衝擊波或針灸等；如有小關節錯位，會以手法矯正錯位，多做手臂伸展運動及強化肌肉，使肌肉適應工作需要。如炎症久未消散，醫生可能會施打局部類固醇，加速消炎。

文：羅慧嫺（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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