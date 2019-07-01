肺腑之言﹕吸煙害肺 你知幾多？

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）把每年的5月31日設定為「世界無煙日」。今年衛生署控煙酒辦公室除了在5月30日舉行傳媒分享會，亦在一個簡單而隆重的儀式中獲得WHO頒發「世界無煙日獎」，以肯定衛生署過去30年的控煙工作和成績，令香港的吸煙率多年來持續下降。控煙酒辦與香港胸肺基金會藉着當天的分享會，向市民大衆闡述吸煙對肺部的禍害。

孕婦吸一口煙 胎兒也傷肺

從婦女懷孕後吸的第一口煙開始，胎兒的早期肺部發育就受到影響，損害長大後的結構和功能，增加日後患上肺部疾病的風險。此外，由於肺部發育在孩童和青少年期間仍然會繼續，如果他們在這段時間接觸二手煙甚至吸煙，上述禍害便會累積。

大家可能對吸煙會導致肺癌耳熟能詳，煙草含有超過的7000種化學物質裏，大概有70種致癌物。從衛生署的數據中，可以見到香港肺癌的發病和死亡率在最近30年呈下降趨勢。由於吸煙一向是肺癌頭號原因，這些數字可能與本地多年來的吸煙率下降有關。然而，肺癌仍然是本地第二最常見的癌症和頭號癌症殺手，因此預防工夫一定不能鬆懈。

各位亦可能對吸煙可引致慢阻肺病（COPD）有所聽聞，煙草燃燒時產生的刺激和氧化物質，可以損壞支氣管壁和黏膜，引致慢性支氣管炎（chronic bronchitis），令患者痰多咳嗽；亦可以破壞肺氣泡組織，產生肺氣腫（emphysema），令患者氣喘和呼吸衰竭。由於現時還沒有根治慢阻肺病的方法，所以除了利用藥物紓緩病情和改善肺功能外，立即戒煙以停止傷害肺功能十分重要。

肺部感染風險增 招惹死神

大家又是否知道，吸煙會增加肺部受到細菌和肺癆菌感染的風險呢？不單如此，有外國文獻亦指出吸煙可能增加因患上肺炎而導致死亡的機率。作為肺部感染的一個例子，肺結核（tuberculosis）在本地每年有超過4000宗新症個案。吸煙可增加受感染者患上肺結核病和其後復發的風險，亦會影響藥物治療此病的效果，甚至增加病者因肺結核病而死亡的風險。

我相信各位一定聽過哮喘（asthma）這個常見的呼吸病，然而你又是否知道吸煙會增加青少年患上哮喘的風險呢？吸煙會令哮喘患者的肺功能下降加劇和增加急性哮喘發作的風險。由於吸煙亦會影響治療效果，因此戒煙已經是各大國際治療哮喘指引不可或缺的一環。

儘管香港在控煙的成績超卓，但是由於吸煙對身體的禍害深遠，再加上電子煙和加熱煙等潮流產品已經在歐美大為流行，而且潛在「用家」多為年輕一輩，因此針對傳統煙草和新一代相關產品的工作一定不可以鬆懈。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）