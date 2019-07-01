大包圍體檢 隨時傷身傷荷包

癌症指標並非用作篩查或診斷癌症，一般是用來監察癌症的康復進度。（資料圖片）

【明報專訊】消委會早前調查發現，坊間的長者身體檢查計劃收費差距大，部分計劃標榜便宜，卻將重要檢查項目剔除；有些則以「大包圍」招徠，檢查包括由性病至癌症，卻未必有用。

定期做體檢，是為防患於未然。但體檢套餐五花八門，是否樣樣都要驗呢？「大包圍」是否最安心最全面？

諮詢家庭醫生 體檢宜度身訂做

體檢套餐林林總總，動輒數十至過百項檢驗。香港中文大學醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院（常務）副院長及教授、家庭醫學專科醫生黃至生直言，體檢項目不是愈多愈好，應先與醫生商量，按病歷及身體評估，針對性選擇一些合適的檢驗。

香港家庭醫學學院副院長（總務）劉浩濂表示，不少病人對體檢套餐都有疑問，不知道哪些檢驗項目適合自己，「驗身一定要度身訂做，套餐有其限制，亦不是人人合適。正如一件衣服得一個尺碼，不可能每個人都合身」。經醫生評估高風險因素，作相關檢查，在預防醫學上作用很大。因此，驗身前最好先諮詢家庭醫生意見。

高危人士 才需HIV測試

市面的體檢計劃設有不同級數，由基本、全面，至鑽石、白金級計劃，檢測項目超過100項，包括胸部X光、HIV測試、大便隱血、尿酸、甲狀腺素、癌症指標等。涵蓋項目愈廣，價錢愈高，但有些檢驗未必有用。

黃至生舉例，腳趾關節紅腫是痛風症的徵狀，若沒有相關徵狀，未必需要檢驗尿酸；又例如HIV測試，只有高危人士如曾共用針筒、不安全性行為，才有需要做。另外，有肺炎徵狀的人士會照肺部X光，亦可能從X光片看到有否患有肺癆、肺積水，但假如沒有徵狀，一般是看不到上述的病變。他補充，透過肺部X光找到癌症的機率低，即使發現都很可能是比較晚期。如沒有家族病史、沒有病徵，並不建議定期做肺部X光檢查。

驗癌症指標 未必找到癌症

另外，有體檢套餐會加入癌症指標（cancer markers），例如驗血檢驗甲種胚胎蛋白（Alpha-fetoprotein，AFP）、癌胚抗原（Carcinoembryonic Antigen，CEA）。劉浩濂表示，如果是乙、丙型肝炎帶菌者或肝硬化患者，建議每半年至一年做AFP測試及超聲波檢查，作為肝癌普篩查。但值得留意是，大部分癌症指標並非用作篩查或診斷癌症，其主要用途是監察癌症治療是否有效及檢視癌症有沒有復發。而且癌症指標高低，並不代表是否有癌症。癌症指標「正常」或令人有錯誤的安全感，以為無事。劉浩濂分享一個病例，有一名50多歲病人不願意做大腸篩查，表示驗CEA便可得知，到後來出現了病徵，再做檢查終發現患了腸癌，錯失及早治療的機會。

另外，癌症篩查有可能出現過度診斷。劉浩濂舉例，用前列腺特異抗原（Prostate Specific Antigen，PSA）作為前列腺癌篩查，在醫學界存有爭議，原因是有些研究顯示，篩查對降低死亡率無太大幫助。「因為腫瘤未必會對身體造成傷害，而接下來的治療和藥物，其實未必需要，但引起不必要的負面心理影響和副作用。」

文：李祖怡

統籌/鄭寶華

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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