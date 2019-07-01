體檢風險﹕顯影劑致敏或奪命 X光有輻射

【明報專訊】定期體檢可以防患於未然，例如及早發現有關疾病，讓病人得到適當的治療，減低併發症、致殘率、死亡率。黃至生舉例，糖尿病未必有徵狀，如果驗出糖尿，應盡快服藥，以減低糖尿病併發症的風險，譬如中風、冠心病、腎衰竭、影響神經和眼睛。

但每個檢查都有利弊，檢驗項目不是愈多愈好，有時反而適得其反，又或是忽略了當中的風險。「有些人覺得經濟負擔得到，樣樣驗一下也無妨。但事實上，並非所有檢查都無害。」劉浩濂指出，檢查可分為入侵性和非入侵性，內窺鏡、注射顯影劑都屬於入侵性檢查，皆有一定風險。其中注射顯影劑可引起突然過敏反應，雖不常見，但嚴重者可有生命危險；亦有少數人注射顯影劑後，腎功能受影響。

劉浩濂又提到，X光本身有輻射，而電腦斷層掃描（CT）就是由很多不同角度的X光片，用電腦合成做三維影像，所以都有輻射。市民做檢查前要考慮風險。

檢驗愈多 愈易有「假陽性」結果

黃至生認為「大包圍」驗身存有風險和弊端，檢驗結果可能出現假陽性、假陰性，這亦是篩查的弊處，「如果什麼都驗，首先要抽很多血、驗很多小便，病人要做好多的檢驗，比較昂貴。另外，就是假陽性、假陰性的問題，這對病人來說，無論在心理還是身體上都有影響」。他解釋，篩查結果並非完全準確，「可能只有90%準確，但有10%是錯誤，如果驗10個項目，這項有10%錯，那項又有10%錯，一直遞增上去，就很大可能出現錯誤結果」。篩查檢驗並非百分百準確，或需要重複做多次，或需要做另一個檢查。以乳房造影檢查為例，有可能出現假陽性的結果，令病人引起不必要的擔心。

至於假陰性的結果，則容易令人的預防意識鬆懈。檢查結果正常，有些人誤以為等於身體完全健康，甚至不再遵行健康生活習慣。黃至生表示，常見的例子有驗膽固醇，報告結果顯示正常，於是覺得食多些肥膩食物也沒所謂。

「好多人做完體檢，結果全都正常，但原來有吸煙、飲酒習慣，這也說不上是健康。」劉浩濂引述世界衛生組織對健康的定義：「身體上、精神上和社會適應上的完好狀態，而不僅僅是沒有疾病或者不虛弱。」普羅大眾驗身的主要目的是希望減低疾病的發生、減低死亡率，然而單單無病無痛不算得上是「健康」，同時也要培養良好的生活習慣。