瘤言情深：癌症真假復發「狼來了」

【明報專訊】多年來行醫所見，絕大部分曾患上癌症的人，都養成一個特別習慣——經常用手觸摸全身來替自己檢查，希望及早發現異常狀况，及早求醫。以乳癌病人為例，會經常觸摸乳房這個原先的病灶；尤其是接受全乳切除手術的病人，胸前只剩肌肉跟肋骨間的空隙，一摸便是硬硬的肋骨，若病人未習慣身體在手術後的變化，有時接觸到就會大吃一驚。若然因傷風感冒而導致肋骨發炎，病人更會摸到發炎的肋骨部分突出，令她們擔心癌症復發，終日活在陰霾之中。

的確，癌症存在復發風險。到底如何分辨癌症病人「疑神疑鬼」，抑或真正「狼來了」，對醫生和病人來說，都是一門大學問。

肋骨發炎突出 憂乳癌復發

對於剛戰勝癌魔、驚魂未定的病人，每當發現胸前有異樣，都會即時找醫生檢查，希望弄清楚是否癌症復發。經醫生詳細問診和檢查後，通常都會跟病人解釋：「這些突出來的部分是肋骨，大多跟復發無關。」而絕大多數病人確實在一兩星期過後，因肋骨炎症好轉，便不再感到痛楚。類似情况經歷了幾次之後，病人也習以為常。不過，由於他們曾經患癌，所以間中也有暗藏危機的例子，皆因癌症可在骨骼部分死灰復燃，繼而導致骨骼發大兼帶來痛楚，因此部分個案並不能排除腫瘤復發的可能。

由於肋骨突出，肋骨發炎及癌症復發的狀况非常相似，如何分辨？醫生會了解徵狀是否持續出現，以及有無惡化迹象，同時留意病人近期是否患上其他疾病。假若病人曾經感冒或發炎，通常不用擔心；但若然未能解釋徵狀為何出現，而且愈見嚴重時，就要特別小心。無論任何情况，醫生也絕不能掉以輕心，只有在確定徵狀跟癌症無關，才會跟病人解釋這只是疑心作怪。

另一方面，即使病人的身體未發現任何異樣，不少癌症倖存者會因身邊發生的事情而感到困擾，例如有朋友確診癌症或腫瘤復發，甚或因病離世時，就會感覺全身不適，感覺癌魔在心中揮之不去。在這情况下，醫生會先考慮病人不適部位的分佈，假如比較廣泛，可疑程度較低。如果不適只是局限於身體某部位，且情况持續或愈發嚴重，最好作進一步檢查，以策萬全。若病人礙於諱疾忌醫而延遲檢查及治療，但到頭來確認是「狼來了」，病人可能因而付出沉重代價。

太大疑心反滋生危機

畢竟，要區分是「疑神疑鬼」或「狼來了」，都不應交由病人自己決定，因為這會帶給病人太大的精神壓力。「疑神疑鬼」滋養負能量，而負能量又會滋生癌症復發的危機，因此病人切忌踏進這心理陷阱，若然遇到任何懷疑，建議最好找醫生溝通，徹查情况，了解清楚後便不用再胡思亂想。

文：黃麗珊（臨牀腫瘤科專科醫生）