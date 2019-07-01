安全性交不傷胎兒 健康準爸媽毋須禁慾

丈夫容易在太太懷孕期間出軌？專家認為，懷孕並非導致出軌的單一因素。（Oko_SwanOmurphy@iStockphoto提供）

踏入懷孕中後期，肚子愈來愈大，夫婦可嘗試「女上男下」或側入的性交體位。到了後期，可採側入體位，孕婦感受到被丈夫包裹的感覺。（明報製圖）

【明報專訊】懷孕時性交會誘發子宮收縮，導致小產？禁慾10個月，增加「出軌」危機？懷孕期間，不少準爸媽都變成「緊張大師」，不但在飲食、生活上有各種擔憂，就連性生活都多多忌諱。

究竟性交會否導致流產、早產？什麼體位最「穩陣」？口交是否較安全？專科醫生及性治療師為大家解答常見謬誤，拆解「大肚性事Dos & Don'ts」。

鄧永琴（認可性治療師、註冊護士兼助產士）

林兆強（婦產科專科醫生）

李明英（香港家庭計劃指導會教育經理、認可性治療師）

有懷孕併發症 禁止性生活

1.懷孕期不可以有性生活？

鄧：在華人社會有很多避忌，例如懷孕就不可以同房同牀，更不用說性行為。事實上，在整個懷孕期，性交都安全，孕婦亦可以自慰，透過撫摸或刺激陰核獲得愉悅感覺，甚至達到性高潮的狀態。

不過，正患有陰道炎的孕婦、其中一方或雙方有性病或懷疑有性病，都不適宜性交。如伴侶有性病，可以透過性行為包括接吻、口交傳染。當孕婦陰道受感染，經陰道分娩時，很大可能把性病傳染嬰兒。

林：一般而言，懷孕期可以有性生活，包括愛撫、性交等親密行為；但動作不能太激烈，次數不能太頻繁，也不能忽略性生活的衛生。當孕婦出現任何懷孕併發症，如先兆流產、產前出血、胎盤前置、子宮收縮等情况便應禁止性生活。另外，懷有多胞胎、有早產迹象、宮頸短、妊娠高血壓等，也不宜有插入式性行為。

李：由於子宮具有保護胎兒的功能，一般的性愛行為並不會傷害胎兒。只要孕婦及胎兒發展健康正常，在懷孕期間仍可維持正常性生活，但假如孕婦身體出現異常徵狀，便應找醫生檢查，看看是否需要暫停性事。

精液不催生 性高潮不會增小產風險

2.精液中的前列腺素，會誘發子宮收縮，導致早產、流產？

鄧：重劑量的前列腺素E2（Prostaglandin E2，PGE2 ）可令子宮收縮及子宮頸張開，是催生藥物。不過，雖然精液含有前列腺素E2，但其分量不足以令子宮收縮，達催生作用。

另外，有些人擔心性高潮時有抽搐現象，會令子宮收縮，造成流產或早產。這其實沒有關係，因為性交或自慰帶來高潮所引致的抽搐，是陰道或盆底肌肉刺激的抽搐，令到女性有一種興奮的感覺，與子宮收縮有分別。子宮肌肉大致可分為3組，這3組肌肉要同時收縮和放鬆，才可令子宮頸張開，進入產程，分娩胎兒。因此，性交或自慰達至性高潮，都不會增加小產風險。

孕中期性慾大多提升

3.女性懷孕時，性慾會上升？

鄧：理論上，孕婦由於荷爾蒙的改變，性慾於整個懷孕期裏會上升。在懷孕首12周即第一孕期（1st trimester），「害喜」現象出現，譬如嘔、暈，或者荷爾蒙的轉變，乳房會脹大，或者乳頭容易受損，因而令孕婦在性生活上有些卻步。於第二孕期（2nd trimester），即第13至24周，絕大多數孕婦已沒有「害喜」，性慾會提升。

另一方面，性慾不單單是受荷爾蒙改變影響，伴侶關係、外在環境、外來壓力等因素，都可以影響男方或女方的性慾。

林：女性懷孕期間，尤其是孕中期，體內激素增加，令陰道分泌增加、胸部豐滿、生殖器充血，再加上陰部敏感度增加，因此性慾往往大增。

李：女性在懷孕時，由於雌激素水平上升，性慾有可能增加；加上懷孕期間，骨盆腔、陰部及乳房會因充血而變得敏感，同時孕婦少了避孕的顧慮，因而更能享受性愛及更易獲得高潮。

不過，由於荷爾蒙的起伏變化大，性慾可能時有高低。孕婦亦可能因為惡心嘔吐、乳房脹痛、水腫等妊娠徵兆不適，體重增加、身形變化而影響自信，以及後期因子宮愈益擴大，壓迫到其他器官，造成腹部不適，或者因為腰部痠痛，令性慾減少。

適當體位 免壓迫腹部

4.懷孕時性交，不宜男上女下？

林：懷孕早期可採用任何性交姿勢，到了孕中期，因腹部已隆起，性交時應避免壓迫腹部，動作不可太劇烈。性交姿勢可採用前側位、後背位或前坐位。及至孕後期因腹部脹大，此階段可採用後側位性交，或以按摩及愛撫等性愛方式。

鄧：在懷孕早期至中段初期，可以採用「男上女下」，因為肚子不是太大，孕婦不會太辛苦。但到了中後期，肚子愈來愈大，採取「男上女下」的姿勢或有困難。夫婦此時可嘗試騎乘體位「女上男下」，女方亦可背向男方而坐（reverse cowgirl），這體位能讓男方看清位置，幫助將陰莖進入陰道。在孕後期，胎兒頂着橫膈膜，孕婦躺平會比較辛苦；可採側入體位，孕婦感受到被丈夫包裹的感覺。

戴安全套方便事後清潔

5.懷孕期性交，毋須戴安全套？

李：懷孕時性交雖然不需要避孕，但安全性行為仍然非常重要。因為一旦染上性病，對孕婦及嬰兒的健康可以造成嚴重傷害。若伴侶近期感染性病，應避免與孕婦有任何形式的性接觸，不論是陰道性交、口交或肛交。若孕婦或其伴侶並非保持單一性關係，或與新的性伴侶性交，都應使用安全套。

鄧：孕婦到了懷孕後期，因為肚子變大的關係，更難清潔私處。在懷孕期間，孕婦的陰唇腫脹，且陰道分泌增加，或有輕微尿滲，更加要留意私處的清潔。如果性交時使用安全套，可方便在完事後清潔。在性交後須清潔外陰，特別是較易患尿道炎的人士，避免精液留在陰道口附近。此外，女性在完事後排尿，可減低性交後患尿道炎的風險。

口交或致靜脈空氣栓塞

6.孕婦可以口交嗎？

鄧：不建議在懷孕期間口交，尤其是為孕婦舔陰。醫學期刊Anesthesiology Clinics of North America一份文獻指出，在懷孕期間，陰道充血、陰道壁變薄，如口交期間向陰部大力吹氣，可能引致靜脈空氣栓塞（venous air embolism）。至於為男方口交，則要注意衛生並確保沒有性病。由於男士患性病的徵狀不太明顯，而黏膜是最易傳染性病的位置，因此不太建議孕婦為男士口交。

即使不能口交、性交，夫婦也可以透過其他方法得到性滿足，例如撫摸、手交、利用性玩具增添情趣等。不過，要注意性玩具的衛生問題，可使用專用的清潔劑清潔；另避免使用入侵式的性玩具。

懷孕不是出軌單一因素

7.懷孕是出軌高危期？

鄧：如果一段關係只建立在「性」上面，在懷孕期間出軌的風險高。

然而，若雙方關係好，在性方面亦願意溝通，懷孕期不會令丈夫或太太出軌。相反，夫婦溝通出現問題、關係缺裂，可能大家不正面面對，懷孕期才成為觸發點，懷孕不是導致出軌的單一因素。有些文獻曾記載，如果在懷孕期溝通良好，夫妻關係反而會增進。

文：李祖怡

圖：李祖怡、受訪者提供

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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