知多啲：肝炎靠驗血確診分類

【明報專訊】香港常見的肝炎病毒有甲、乙、丙及戊型肝炎；而丁型及庚型肝炎則較罕見。

醫生根據臨牀徵狀和病歷，如懷疑病人患上肝炎，會抽血檢查肝功能及肝炎病毒標記，找出屬甲、乙、丙或其他類型的肝炎。腸胃肝臟科專科醫生陳沛然指出，大鼠戊型肝炎要在特別化驗室才可化驗，因為以往很少醫生會懷疑病人感染這種病毒。

為何需要進階檢查？

既然驗血可以確診肝炎，為何要病人接受其他檢查？

家庭醫生鄭志文解釋，醫生如對病情有所懷疑，可能需要安排病人接受其他檢查，以排除其他病症的可能，「醫生可能建議做超聲波、電腦掃描或磁力共振，目的是檢查清楚肝臟有沒有特別情况，如脂肪肝、肝硬化、膽石、膽管阻塞，甚至腫瘤等」。

提及驗血，鄭志文說一般市民有很多誤解，以為抽小量血就可清楚驗出有否肝炎、腎炎，甚至自己所屬血型，「我常以茶樓點心紙作比喻，必須剔選點心，點心才會送來」。驗血亦一樣，化驗針對不同項目，例如懷疑是病毒性肝炎，會檢驗肝酵素SGPT、SGOT，如屬於病毒性肝炎，這些數值可以比正常高100倍；亦會檢查病人是否貧血、肝功能蛋白質有否偏低，有時還要驗溶血指標，因為嚴重肝炎會影響凝血功能，「化驗項目總共超過2萬項，每驗1個項目也需要一定的血液，所以即使你有足夠的錢，也不會有充足的血液去驗齊所有項目」。