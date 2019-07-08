伊人醫事：內容農場 偽醫學知識種禍根

小心求證——在網上看見沒有署名、來歷不明的醫學文章，應小心求證，有需要時可請教醫護人員。（baona@iStockphoto，設計圖片，模特兒與本文無關）

【明報專訊】所謂「內容農場」（Content Farm），是指有些網絡公司，為了吸引點擊率、取得龐大網絡流量、增加廣告利益，而製造出大量品質低劣的文章。

這些文章的內容，大多是由非專業的「寫手」，抄襲別人作品、左拼右湊，甚至憑空揑造新聞，再配上誇張標題，以吸引讀者造訪網站。

亂作亂抄 斷章取義

當中有很大的一部分與醫學有關，例如：「身體出現13個徵狀留心是癌症前兆，防癌從這些小事開始」或「著名醫學雜誌指出，長期吃香蕉，中風死亡的機會率大大降低40%」之類。

這些資料從何而來？最常見的，是「過度解釋」醫學研究。「寫手」胡亂讀了半篇醫學雜誌的文章，發現有一句「某種礦物質可能對防癌有效」，就捉着這點大做文章，羅列所有含此物質的食物，妄下結論它們全部都能預防癌症。

另一種是「自然療法」的宣傳，例如早前網傳一篇「美國醫生指出癌症化療97%無效」，令不少癌症病人質疑化療處方的成效。經調查後卻發現，那是一名美國自然療法醫師，引用20年前的過期數據，並錯誤解讀，將「化學治療效果增加不到3%」當作「化學治療效果只有不到3%」，以此宣稱「97%化療無效」，完全曲解真相。

不少被引用的研究結果，其實未經正規證實；有些文章資料則三句真一句假、並非全然錯誤，讓人難辨真偽；很多時候，還會加入「日本東京大學山崎教授證實」、「歐洲醫學中心最新研究指出」這類字眼，以增強「可信度」。「寫手」們為了吸引眼球，不惜使用失實言論；反正他們不是專業醫護或專業記者，又不用署名，毋須為言論負責。

病人誤信 延誤治療

有些病人信以為真，以網上看到的「知識」去挑戰醫生的專業意見，是最令我們醫生頭痛的事。例如，有人讀了一篇「正子攝影斷層，輻射量等同核彈」，拒絕做正電子掃描檢查，影響癌病診斷。也有心臟病人以為「心臟斷層掃描做一次，輻射量是核災區食品的8萬倍」，因而畏「輻」忌醫，動輒跟醫生辯論幾小時，難以說服。

我們醫護人員，最怕是證據不足的「防癌/治癌」文章，特別像「他106歲，全靠吃這個，惡性腫瘤愈來愈少！發一次，救人無數」、「廣西一條村無一人得癌症，只因常年吃它」這樣的標題。誤信網絡謠言的病人，可能會因此而延誤正規的癌症治療，危及生命。

大家必須理解「內容農場」的存在原因。每當看到這些沒有署名、來歷不明的醫學文章，應該抱理性、懷疑的態度，小心求證，有需要時請教專業人士；千萬別帶頭轉發，以訛傳訛，散布錯誤信息！

文：許嫣（病理科專科醫生）