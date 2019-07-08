衛生處方：大腸癌篩查找出6.4%癌症

【明報專訊】大腸癌是本港最常見癌症。根據最新數據，在2016年有超過5430宗大腸癌新症，每6個新確診癌症便有一個患上大腸癌。隨本港人口老化、生活習慣轉變，大腸癌新增個案預料在未來會持續攀升。

可幸的是，很多證據顯示大腸癌可透過實踐健康生活模式和有系統的篩查去預防。

要實踐健康生活模式，多吃高纖維食物、少吃紅肉和加工肉食、恆常運動、保持健康體重及腰圍，不飲酒吸煙是不二法門。

另外，大腸癌是少數有充分科學證據支持透過篩查可預防的癌症，全民篩查帶來的好處多於壞處。大多數大腸癌是由良性腺瘤經過約10年時間轉變而形成，其間有可能會滲出肉眼看不見的微量血液。透過為沒有病徵的人士測試，可以找出大便帶微量血液的人，作進一步檢查，以便及早醫治和提高治療成效。根據政府癌症預防及普查專家工作小組的建議，年齡介乎50至75歲、沒有明顯家族史的人士，應與醫生商討，考慮接受大腸癌篩查。

照腸鏡參加者 65%患大腸腺瘤

衛生署現正推行大腸癌篩查計劃，分階段資助沒有徵狀的香港居民在私營界別接受篩查。現階段，計劃正接受出生於1943至1963年的56至75歲香港居民報名參加。計劃下一步會擴展至50至75歲人士，開展日期容後公布。

合資格人士首先約見參與計劃的基層醫療醫生，接受大便隱血測試。如果結果呈陽性，參加者會獲轉介接受政府資助的指定大腸鏡檢查服務，以找出大便帶血的原因。

截至今年6月初，已有742名基層醫療醫生參與計劃，分佈全港1026個診症地點，當中96%不會收取額外費用。另外，191名大腸鏡醫生亦已加入計劃，在401個服務地點提供大腸鏡檢查服務。如在大腸鏡檢查時不需切除瘜肉，約八成不會收取額外費用；如需切除瘜肉，約七成不會收取額外費用。

已有約14.5萬人參加過計劃。篩查結果方面，在交回大便樣本並得出測試結果的參加者中，約13%呈陽性；接受過大腸鏡檢查服務參加者中，10,210名（約65%）透過計劃發現患有大腸腺瘤，1004名（約6.4%）患有大腸癌。由於大腸腺瘤在大腸鏡檢查過程中已被切除，因而避免演變為癌症。這印證了適時接受篩查的重要。此外，初步分析顯示，在計劃下患有大腸癌的個案中，大部分屬於較早期，治癒率亦相對較高。

大腸癌篩查計劃安全、有效、方便、快捷、免費、簡單。欲知更多，可瀏覽www.colonscreen.gov.hk或在辦公時間致電專人接聽熱線3565 6288。

文：莊承謹（衛生署衛生防護中心高級醫生（疾病預防））