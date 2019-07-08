骨骼「偵」奇：血小板濃漿治網球肘

【明報專訊】Simon是一名星級健身教練，擁有令人羨慕的肌肉和俊俏面孔。但是，強壯身體背後也有不為人知的痛處。持續手肘疼痛除了影響舉啞鈴訓練，甚至連扭毛巾等日常動作也受影響。經臨牀診斷後，確診為肱骨外上髁炎， 亦即是「網球肘」。

除了消炎止痛藥，Simon還接受了針灸和衝擊波等物理治療；再加上類固醇注射，情况有顯著改善。但是好景不常，短短兩個月時間，疼痛再次復發，而且比上一次更嚴重。Simon問可否再次注射類固醇紓緩疼痛，然而，重複類固醇注射對肌腱組織傷害大，經仔細考量後，Simon決定接受血小板濃漿注射。

促進組織修復癒合

血小板是血液中一種重要細胞，最為人熟悉的功能是凝血作用；血小板還具備另一重要功能，便是促進組織的修復與癒合。血小板含有大量生長因子，這些因子操控着細胞集結、複製和轉型等重要過程，是受損組織再生和修復的關鍵。血小板濃漿正是濃縮了大量生長因子的血製品，提供血小板的不是別人，而是患者自己，所以又稱自體血小板濃漿。準備方法是首先抽取病人血液，經離心機將血液中的血細胞和血漿分離，再抽取其中濃縮了的血小板，將血小板濃漿注射至受傷組織，促進組織的再生和修復。

肌腱和韌帶受傷是常見的運動傷患。急性損傷的治療主要是消炎止痛藥、物理治療和運動模式改變等等，但持續的運動勞損容易引發慢性肌腱炎症，慢性肌腱炎症的自癒能力非常弱，原因是肌腱的血液供應貧乏，所以血小板濃漿正正提供生長因子以刺激慢性肌腱炎組織的再生和修復。

改善病徵 比類固醇更有效

血小板濃漿早已開始應用於治療網球肘，臨牀治療效果最為肯定。比較傳統類固醇注射，雖然開始時病徵改善比較緩慢，但減低復發率和改善病徵卻更為理想，而且效果得以維持。就以Simon為例，注射一個月後有明顯的改善。血小板濃漿亦廣泛應用至其他類似的慢性肌腱炎症，包括慢性阿基里斯肌腱炎和慢性髕肌腱炎等，其中一些臨牀研究的早期結果也令人滿意。近年有不少研究集中在血小板濃漿療法對治療退化性關節炎的成效，期望可以透過血小板濃漿療法為軟骨注入復元的動力，部分研究顯示有短期的病徵改善，其中對年紀較輕和早期退化性膝關節炎更為明顯。

由於血小板濃漿是由病人自身提取，現階段仍然稱不上是完美的根治方法，原因包括沒有統一成分和製作標準。期望在不久將來，有更大型和更嚴謹的科學研究，以確定其廣泛的臨牀應用。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）