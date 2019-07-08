增廣健聞
文章日期：2019年07月08日
【明報專訊】■洗衫倒垃圾 易感染病菌
保持個人及環境衛生，可減少傳染病；不過，英國皇家公共衛生協會（RSPH）的最新報告指出，公眾對於清潔衛生的標準有些混亂，打掃清潔時，往往只着眼看得見的灰塵，而忽略看不見的微生物。
報告指出，病菌在下列情况最容易傳染：
‧接觸食物
‧用手進食
‧上廁後
‧打噴嚏、咳嗽、流鼻涕時
‧清洗髒衣物
‧照顧寵物
‧清理和倒垃圾時
‧照顧受感染的病人
資料來源：www.rsph.org.uk
■三伏天穴位敷藥貼 冬病夏治
「天灸」是在三伏天，即一年中陽氣最旺盛的時候，將中藥敷貼於特定穴位，通過藥物疏通經絡，平衡陰陽及調理臟腑，從而達到冬病夏治的目的。天灸療法適應範圍︰
‧呼吸疾病：易患感冒、過敏性鼻炎、哮喘、慢性咳嗽等
‧消化疾病：虛寒性胃痛、慢性胃腸炎、腹瀉、消化不良、厭食等
‧脊椎關節疾病和慢性痛症：頸椎病、肩周炎、腰痛、膝關節炎等
‧婦科疾病：痛經、月經不調、白帶過多等
‧小兒疾病：消化不良、厭食、體虛易感冒、哮喘等
2019年三伏天
初伏：7月12日（本周五）
中伏：7月22日（周一）
末伏：8月11日（周日）
■中醫教預防中風
中風可造成永久嚴重傷殘，對患者及照顧者而言，日常生活將要面對巨大的挑戰。香港公共圖書館與博愛醫院合辦免費講座，由註冊中醫講述中風成因、康復治療，以及如何預防中風。
日期：7月27日（周六）
時間：下午2:30至4:00
地點：將軍澳公共圖書館
講者：註冊中醫莊潔鎣
報名：由7月12日（本周五）起登入網頁或致電登記。每人限預留座位1個，先到先得，額滿即止