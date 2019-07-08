【明報專訊】■洗衫倒垃圾 易感染病菌

保持個人及環境衛生，可減少傳染病；不過，英國皇家公共衛生協會（RSPH）的最新報告指出，公眾對於清潔衛生的標準有些混亂，打掃清潔時，往往只着眼看得見的灰塵，而忽略看不見的微生物。

報告指出，病菌在下列情况最容易傳染：

‧接觸食物

‧用手進食

‧上廁後

‧打噴嚏、咳嗽、流鼻涕時

‧清洗髒衣物

‧照顧寵物

‧清理和倒垃圾時

‧照顧受感染的病人

資料來源：www.rsph.org.uk

■三伏天穴位敷藥貼 冬病夏治

「天灸」是在三伏天，即一年中陽氣最旺盛的時候，將中藥敷貼於特定穴位，通過藥物疏通經絡，平衡陰陽及調理臟腑，從而達到冬病夏治的目的。天灸療法適應範圍︰

‧呼吸疾病：易患感冒、過敏性鼻炎、哮喘、慢性咳嗽等

‧消化疾病：虛寒性胃痛、慢性胃腸炎、腹瀉、消化不良、厭食等

‧脊椎關節疾病和慢性痛症：頸椎病、肩周炎、腰痛、膝關節炎等

‧婦科疾病：痛經、月經不調、白帶過多等

‧小兒疾病：消化不良、厭食、體虛易感冒、哮喘等

2019年三伏天

初伏：7月12日（本周五）

中伏：7月22日（周一）

末伏：8月11日（周日）

■中醫教預防中風

中風可造成永久嚴重傷殘，對患者及照顧者而言，日常生活將要面對巨大的挑戰。香港公共圖書館與博愛醫院合辦免費講座，由註冊中醫講述中風成因、康復治療，以及如何預防中風。

日期：7月27日（周六）

時間：下午2:30至4:00

地點：將軍澳公共圖書館

講者：註冊中醫莊潔鎣

報名：由7月12日（本周五）起登入網頁或致電登記。每人限預留座位1個，先到先得，額滿即止

查詢：2706 8101

網址：www.hkpl.gov.hk