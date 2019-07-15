類風濕黃金期求醫 九成人阻關節變形

【明報專訊】體檢報告「類風濕因子」呈陽性，是否等於患上類風濕關節炎？關節會否變形？是不治之症嗎？

長者持續膝關節痛一段時間，就是年老退化嗎？退化性關節炎與類風濕關節炎徵狀相似，如何分辨？

今時今日，類風濕關節炎並非棘手病，只要把握治療黃金期，九成病人病情可以緩解，不會出現關節變形、侵蝕情况。

■問醫生

◆康：康天澤（養和醫院家庭醫學專科醫生）

◆余：余嘉龍（風濕病科專科醫生）

■手指晨僵逾30分鐘要留神？

問：病人因手指腫痛而求醫，如何診斷？

康：手指關節痛成因眾多，醫生會根據病歷、檢查判斷屬何種類型，大致分兩類：

‧創傷性：可能因骨折或韌帶撕裂等受傷引致痛楚

‧非創傷性：可再細分為發炎性及非發炎性

-發炎性：可以是感染發炎、免疫性關節發炎，或痛風性關節炎。病人會有紅、腫、熱、痛及晨僵等徵狀；晨僵即朝早關節僵硬，尤其超過30分鐘，並伴有疲倦、貧血、體重下降等徵狀。

-非發炎性：可以是勞損、退化引 起，沒有紅、腫、熱、痛，晨僵時間較短。

■不止在小關節作惡？

問：如懷疑病人屬發炎性關節炎，需做什麼檢查？

康：首先，臨牀檢查病人有否其他徵狀，如皮下結節、皮膚轉變、關節變形等情况；亦會檢查發炎關節的分佈，類風濕關節炎多於小關節如手指關節對稱發展，但長者則可能於膝關節等大關節發生，此外亦會檢查有否相關的器官疾病。

如懷疑有類風濕關節炎，會抽血檢測發炎指數，常用如血沉降（ESR）、C-反應蛋白（CRP），如發炎指數高，會轉介至風濕病科進一步檢查，看看是否需要驗血檢查免疫因子，亦可憑X光影像檢查關節有否出現初步侵蝕或變形情况。

■類風濕因子陽性≠確診？

問：身體檢查發現類風濕因子超標，等於確診類風濕關節炎嗎？

余：人體內免疫系統，有白血球分泌抗體對付細菌和病毒。正常情况下，這些抗體負責保護身體對抗外敵，但當免疫系統出現紊亂，身體會產生一種抗體對付自己，叫自體抗體。類風濕因子就是這些自體抗體的其中一種。當這些抗體攻擊身體任何器官，身體便會發炎 。

5%人口帶有類風濕因子而不會病發，所以身體檢查如發現類風濕因子呈陽性，不用太擔心。醫生可藉抽血檢查，檢測發炎指數有否增高，或透過影像掃描（如超聲波）觀察滑膜有否發炎，從而判斷是否類風濕關節炎。如病人有類風濕因子，並導致關節滑膜發炎，才可診斷為類風濕關節炎。

如體內帶有類風濕因子，亦要留意因子的濃度。低度陽性類風濕因子，10年之內發病率高約5倍。如度數很高，10年內發病風險則升至20倍。

■不能根治 靠藥緩解？

問：類風濕關節炎可以根治嗎？

余：類風濕關節炎跟其他免疫系統病，如皮膚敏感、鼻敏感一樣，不能根治。但不代表不能控制，現時利用藥物治療，很大機會能令病情緩解，即於臨牀、驗血及影像上，都偵測不到發炎。

類風濕關節炎發展過程需時，由一開始只有抗體，至其後關節發炎，引致關節侵蝕，最後變形，需要一段時間。如能及早用藥物控制病情，便能停止關節侵蝕、預防變形。目前很多藥物能治療類風濕關節炎，按輕微至嚴重，藥物分類如下：

‧非類固醇消炎止痛藥（NSAID）：止痛消炎，但治標不治本

‧類固醇：能有效控制病情。在醫生監察下短時間使用，既安全又可改善病情。但長時間服用，易患上骨質疏鬆症

‧傳統抗風濕藥：如甲氨蝶呤，使用多年的免疫系統藥物，用以減低免疫系統活躍度，多年來不少研究證實藥物能控制病情；但可能出現副作用如脫髮

‧生物製劑：18年前面世，已發展出18種生物製劑，跟其他藥物相比，較具針對性，副作用較少，近年更推出了口服劑型。費用較昂貴，每月約1萬元

■把握6個月至1年內求醫？

問：什麼是治療黃金期？

余：近20年，類風濕關節炎的治療有新突破，發現這病有治療黃金期。雖因應每人惡化速度不同，黃金期有長有短，但平均為6個月至1年。如能在黃金期內及早治療，有把握令病情受控，停止發炎，甚至緩解，即完全沒有發炎，病情不會惡化，關節不會變形，並防止其他併發症出現。及早治療，病人對藥物反應佳，用藥量較低、時間較短，亦有可能在停藥後減低復發風險。根據研究顯示，早期治療的病人，於停藥後不復發的機率達30％。如延遲治療，錯過黃金期，機率則減半。

以往藥物治療會由輕微、中等至嚴重，慢慢加重，現時新式治療方案，醫生或寧可先開較重藥物，令病情快點緩解後再慢慢減藥。

文：吳穎湘

插圖：杜思頴

編輯：林曉慧

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