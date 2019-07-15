知多啲：治療不當 禍及眼、心、骨

【明報專訊】一名中年類風濕關節炎病人，因治療不當，長時間服用類固醇、消炎止痛藥，輔以中藥雷公藤，治療效果不理想，病情惡化。他不但全身關節發炎疼痛，在牀上動彈不得，更因藥物傷胃致胃出血。類風濕關節炎除了引起關節發炎、僵硬、疼痛，亦會禍及多個器官，導致以下併發症：

‧眼乾：三成類風濕關節炎患者會有繼發性乾燥綜合症，眼睛發炎、乾燥

‧心血管病：身體長期發炎，令血管壁增厚，易引起中風及心臟病

‧骨質疏鬆症：類風濕關節炎本身或加上患者因關節疼痛而減少活動、服用類固醇等問題，患骨質疏鬆症機率比常人多1倍

‧淋巴癌：由於淋巴癌同樣是因白細胞出現問題所致，故類風濕關節炎患者患上淋巴癌的風險較高，機率少於1%。如病人淋巴有輕微腫脹或長期發大，要及早求醫

‧感染：治療類風濕關節炎的藥物會抑制免疫系統，令抵抗力下降，增加患上感染疾病，較常見如生蛇、肺結核

吸煙、飲食不健康 刺激發作

類風濕關節炎牽連身體部位及器官甚廣，故驗出有類風濕因子的人士，以及受遺傳因素影響，如家人有類風濕關節炎者要格外注意，患病機率比一般人較高。而吸煙、生活壓力、飲食不健康影響腸道益生菌平衡等後天因素，會刺激類風濕關節炎發作。