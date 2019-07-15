好zone動：趕走痛症4部曲：按、搖、走、滑

【明報專訊】無論東方或西方醫學也好，目的都是使人安康，而並非單純處理病症。雖然物理治療屬於西方的醫學體系，但臨牀上很多時配合東方醫學的技巧及方法，會有更理想的復元效果。

現今都市病，通常都是因不良姿勢及肌肉過於繃緊所致，可以利用伸展運動，又或者以滾筒或按摩球等方法，直接按壓患處放鬆筋膜，效果不俗。可是有時候礙於空間問題，又或直接按壓承受不了疼痛感，可能需要尋找其他方法放鬆。

新興「放鬆寶」 糅合拔罐及物理治療

筋膜的排列牽涉範疇較大，而無獨有偶地，筋膜的排列與東方醫學的經絡有相似地方；因此，要紓緩一些都市痛症，通常都是整個部分去處理，而非單純一點或一個位置。

新興的筋膜放鬆寶（Fascia Bell），可以處理肌肉繃緊，是糅合東方拔罐原理及西方物理治療技巧的放鬆工具。放鬆寶的材質是矽膠，不需使用火或真空槍就能夠抽真空，較為方便及安全；配合「MOSS」放鬆流程，能令肌肉放鬆。

當中的特定流程包括：

‧M（Massage）：按摩，為特定穴位或繃緊位置按摩，促進血液循環

‧O（Oscillation）：搖動，於繃緊位置多方位搖動，推鬆過緊的肌肉及軟組織

‧S（Shifting） ：走動，與中醫的走罐原理相同，能夠使堵塞的瘀血浮上皮膚表層，從而促進氣血運行

‧S（Sliding）：滑動，在西方醫學角度，主動的拉伸對肌肉放鬆有很大幫助；通過放鬆寶特定的拉伸，比一般的拉伸動作更有效

長時間使用電腦或手提電話而造成的肩頸肌肉繃緊，可利用放鬆寶紓緩頸部肌肉。

■頸部筋膜放鬆

M（按）：

用對則手按摩頸部覺得繃緊的位置，持續1至2分鐘

O（搖）：

把筋膜放鬆寶吸在繃緊位置上，然後向上、下、左、右搖動，做10至20下

S（走）：

在頸部塗上適量按摩膏／油，筋膜放鬆寶從頸側大約耳珠的位置開始，向肩峰突位置來回走動，大約走動10至15次

S（滑）：

把筋膜放鬆寶吸在繃緊位置上，頭部側向另一邊，然後返回正中位置，重複做10至15次

註：使用筋膜放鬆寶後可能會出現紅印，屬正常反應，如有任何不適應立即停止，並諮詢專業人士意見

文：周錦浩（註冊物理治療師）