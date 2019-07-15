急救須知：先檢查呼吸脈搏 患者側卧免窒息

【明報專訊】身邊有人突然昏倒，熱心人用上不同急救方法，如捽藥油、送水送糖、敷退熱貼，邊個方法最有效？

林：林永和

蕭：蕭粵中

抬腳助血液回流心臟

熱心人：「要抬高腿部，讓血液回流心臟。」

蕭：抬腳作用是增加腦部的血液供應。若患者臉部朝天，舌頭會墜下，閉塞氣道，宜將患者側臥，但只適用於脊髓沒有受傷的人。然而，急救時切勿調亂次序，應先檢查昏厥者有否呼吸及脈搏，以免錯失拯救的黃金時機。

未完全清醒餵食易嗆到

熱心人：「畀粒糖或飲電解質飲料，補充血糖。」

蕭：如昏厥者並非完全清醒，不宜餵食任何食物或飲料，以免嗆到，食物可能會閉塞氣道，液體則可能入肺，兩種情况都幾麻煩。

藥油刺激嗅覺或醒神

熱心人：「用藥油捽下額角、後頸」

蕭：此方法效果成疑，暫無科學數據證實藥油能協助昏厥者蘇醒。

林：對於輕微頭暈的人士，譬如能夠自己恢復意識的迷走神經昏厥，藥油提供嗅覺刺激，可能令患者醒神一點。

退熱貼致皮膚血管收縮 難散熱

熱心人：「在額頭、頸後貼上退熱貼」

林：將退熱貼貼在額頭、腋下或頸後等發熱部位，可帶來冰涼的感覺，紓緩不適，但對於預防或治療中暑，可能有反效果。原因是皮膚上的血管會在退熱貼下收縮，令體內的高熱沒法有效流失，溫暖的血液回流入體內各器官，進入中樞神經更會令人頭昏腦脹、倦怠乏力。

心跳停頓 即施心肺復蘇

當身邊有人突然昏倒，蕭粵中提醒，首先觀察現場環境是否安全，繼而檢查患者是否神志清醒，有無心跳及呼吸，一旦患者心跳停頓，就需要施行心肺復蘇法。

假若昏厥者有呼吸及脈搏，但神志仍未清醒，蕭建議可安置患者至空氣流通的陰涼地方。他提醒，昏厥時全身肌肉鬆弛，若患者臉部朝天，舌頭會墜下閉塞氣道；因此可調校昏厥者至「復原卧式」姿勢，即身體側卧，頭部稍稍朝下（見圖）。即使昏厥者事後恢復神志清醒，表面無大礙，仍需求醫接受評估，因突然暈倒或為潛在疾病所引致。