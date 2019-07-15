苦瓜降血糖 狂食招腸胃不適

【明報專訊】糖尿病人在飲食上有不少忌諱。網上流傳常食苦瓜、飲苦瓜汁，或以苦瓜乾來泡水，有助控制血糖。因為苦瓜含有與胰島素相似的物質，具有類似胰島素的作用。

營養師認同苦瓜有降血糖功效，但營養師和中醫均不建議經常進食，否則易招腸胃不適。

搭配五穀延糖分吸收

糖尿病患者因為胰島素分泌不足或身體未能有效地運用胰島素，影響血糖調節，令血糖過高而致病。網上有指苦瓜有類似胰島素的物質，有助控制血糖。養和醫院註冊營養師鄭智俐表示，苦瓜含豐富膳食纖維，若搭配五穀類同時進食，可減少及延緩糖分在腸道的吸收，有助穩定餐後血糖值。另外，苦瓜含有以下幾種活性成分，有助降低血糖：

‧多胜肽p（polypeptide-p）：又稱植物性胰島素，可降低血糖

‧三萜類（triterpenoids）：可降血糖及改善葡萄糖阻抗性

‧苦瓜素：具「植物性胰島素」功能，幫助活化胰臟β細胞，有降血糖作用

‧苦瓜甙：類似胰島素的物質，有降血糖作用

雖然苦瓜有助降低血糖，但鄭智俐不建議經常吃，因大量進食苦瓜，尤其是生吃，容易導致腸胃不適。另外，苦瓜所含的活性成分具有降血糖的功能，因此本身低血糖的人士更不宜多吃苦瓜。

控糖食物 不能取代藥物

她提醒，糖尿病人飲食需均衡及多元化，多吃不同種類及顏色的蔬菜。除了苦瓜外，以下幾款食物亦有助控制血糖。不過，要注意控糖食物並不能取代藥物治療，原因是各類藥物有不同的作用機制，病人應按照醫生的囑咐用藥，不可隨便加減藥量。

‧肉桂：能減緩胃排空的速度，食物在胃部停留時間較長，令飯後血糖上升的速度減緩

‧富含鉻質（Chromium）食物：促進碳水化合物和脂肪代謝，幫助控制血糖水平；例如蛋黃、全麥製品、麥片、咖啡、堅果、蔬菜

‧富含鎂質食物：糖尿病人士較缺乏鎂質，多吃含有鎂的食物有助控制血糖。市面上雖然有鎂補充劑，但攝取過量可引致惡心、腹瀉、抽筋，嚴重更會致命。建議從天然的食物中攝取鎂，例如深綠色蔬菜、全穀物類、魚、黑朱古力、香蕉

‧菠菜：纖維含量高，需要更多時間消化，有助保持體內血糖穩定

‧燕麥：含豐富水溶性纖維，能減慢血糖升幅。宜配搭含蛋白質的飲品，如：脫脂奶或低糖豆漿，蛋白質類食物有助降低升糖指數

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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