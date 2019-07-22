讀者MailBox：嚴重鼻敏感可致哨牙

【明報專訊】問：孩子有鼻敏感，每逢轉天氣或空氣污染嚴重日子，就會不停流鼻水、打噴嚏，十分困擾。常說鼻敏感不能根治，是否真的「無得醫」呢？

答：鼻敏感主要關乎基因，屬慢性病，確實是不能根治，但只要處理得宜，可以控制到完全不發病，有如根治一樣。

嚴重鼻敏感會影響健康和日常生活，不能置之不理。由於耳鼻喉相通，嚴重鼻敏感有可能引發併發症，例如中耳炎、鼻竇炎；長期鼻塞而慣用口呼吸，會導致嘴唇和口部乾燥，抵抗力下降，增加口腔感染和感冒的風險。

很多時小朋友和家長「習慣」了鼻敏感，沒有適當處理。曾有家長帶同小朋友來求診，醫生一見到小朋友的外表，就知道是長期鼻敏感而缺乏適當治療。因為鼻敏感發作而不適，晚上未能安眠，加上鼻塞影響到眼睛附近的靜脈血液流動，造成嚴重黑眼圈；而長期用口呼吸，影響發育，嚴重可導致哨牙。

治療中至嚴重程度的鼻敏感，醫生會考慮建議用類固醇噴劑，適合2歲或以上小童使用，由於直接噴於患處，劑量極為輕微，一般療程2至3個月，家長不用擔心會有嚴重副作用，而抗拒給孩童使用。

亂用通鼻噴劑 「上癮」更難治

有些人為了避開類固醇，自行購買坊間標明不含類固醇的通鼻塞噴劑，可能適得其反。因為這些噴劑其實是血管收縮劑，確實有即時通鼻塞的效果，但不可以連續用多於3至5日，否則會有類似「上癮」的徵狀，停用後鼻塞更嚴重，造成鼻膜慢性發炎，更難治療，故使用前應先諮詢醫生。

預防勝於治療，除了遠離致敏原，例如塵蟎、塵埃和寵物毛髮等；也可以每天用鹽水洗鼻，在藥房可買到生理鹽水，洗鼻時閉氣，頭略為打斜，將生理鹽水噴入鼻孔，小朋友也適用。

文：梁凱力（家庭醫生）