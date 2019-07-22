並非高纖 抗氧化成分不及水果 海藻抗癌無實證

未算高纖——根據美國農業部的資料，每100克的新鮮海帶含有1.3克膳食纖維，尚未達到「高纖」的水平。（資料圖片）

營養豐富——海藻既可作為零食，亦可入饌烹調出不同菜式，含有蛋白質、各種微量元素，以及如維他命C、E等抗氧化成分。（violet-blue、karinsasaki@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】海帶、紫菜都是常見的藻類食物，紫菜豆腐湯、海帶綠豆沙、涼拌海帶絲等都是日常美食。

藻類被譽為熱量低、高纖，含豐富微量元素和抗氧化物的健康食物。坊間更出現不少螺旋藻、褐藻、小球藻等保健產品，宣稱可以「誘導異細胞凋亡」、「抗腫瘤」，真有如此「神效」嗎？

海藻種類繁多，有昆布、海帶、紫菜、裙帶菜等，既可入饌，亦可作為零食或製作甜品，大菜糕使用的大菜（Agar）便是海藻的提取物。網上流傳海藻具抗癌作用，香港專業教育學院（葵涌）應用科學系講師暨英國註冊營養師黃蘊芝表示，海藻含有蛋白質、各種微量元素，以及如維他命C、E等抗氧化成分。

藻類含有豐富碘質，是製造甲狀腺素所需的營養素，維持新陳代謝。若碘質不足，會引致甲狀腺肥大；然而攝取過量亦會影響甲狀腺功能，如甲狀腺功能亢進，徵狀如體重減輕、食慾增強、心跳加快、眼突等。

藻類含碘 過量可致甲亢

至於抗氧化成分如維他命C、E，則能保護細胞免受自由基破壞，阻止自由基導致基因變異，理論上可減低患癌風險。根據美國農業部的數據顯示，每100克的新鮮螺旋藻含0.9毫克維他命C，而新鮮紫菜則有39毫克，但相比一個奇異果有144毫克（每100克含97.3毫克），海藻的維他命C含量不算高。

每100克的新鮮螺旋藻、紫菜、海帶，分別約含有5.92克、5.81克和1.68克的蛋白質。黃蘊芝指出，蛋白質有助促進細胞修補及生長，一般成年人每天所需的蛋白質分量約為「體重（公斤）乘以0.8至1克蛋白質」，例如以50公斤成年人計算，每日需要攝取40至50克蛋白質。

海藻又被譽為高纖食物，究竟有多少膳食纖維才算得上「高纖」？黃蘊芝表示，每100克食材含至少6克膳食纖維，才達到「高纖」的水平。而根據美國農業部的資料，每100克新鮮海帶含有1.3克膳食纖維，新鮮紫菜則只有0.3克。

市面有不少海藻保健產品，如褐藻、螺旋藻、小球藻、紅藻。有的聲稱能誘導異細胞凋亡、抑制異細胞血管、提升免疫力，甚至抗腫瘤。香港大學藥物安全應用及研究中心總監崔俊明指出，暫未有臨牀醫學實證支持上述功效，產品指稱的功能，可能只是在實驗室研究或動物研究所得的結果，未有應用於人類身上。由於缺乏大型臨牀研究支持，效用存疑。

海藻抗癌欠臨牀研究

網上流傳海藻可以抗癌、提升免疫力的說法，黃蘊芝提到一個關於褐藻的研究，「褐藻含有褐藻多醣，研究發現它可抑制癌細胞生長及血管增生，但研究結果只基於實驗室的動物試驗，未做過廣泛臨牀研究證實其功效」。她強調，癌症成因眾多，除了是基因遺傳、基因變異，亦受生活習慣、環境、心情等因素影響，不建議單靠攝取某種營養素預防或對抗癌症。

臨牀腫瘤科專科醫生潘智文補充，很多蔬菜、水果如十字花科類食物都含有抗氧化物質，但暫未有大型臨牀研究證實其實際抗癌作用。相反，有研究發現抗氧化物令老鼠癌細胞擴散。不過潘智文認為大家毋須過分恐慌，這些研究結果能否應用在癌症病人身上是言之過早。她又特別提到，有個別國家以高劑量維他命C治療癌症，但須留意過量服食的風險，「如果人體吸收不到或累積於體內，任何一個高劑量元素都可以變成『毒藥』」。

黃蘊芝提醒市民，想攝取抗氧化物質，不要依賴單一食物。成年人每天約需45毫克的維他命C，以一個小型的橙為例，已含有大約60至100毫克的維他命C。每天進食2至3份水果，以及1.5碗熟菜，均衡飲食配合健康的生活模式，就不用擔心缺乏抗氧化物。

文：李祖怡

編輯：王翠麗

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