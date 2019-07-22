知多啲：抗癌食品僅輔助 不能取代治療

小心副作用——香港大學藥物安全應用及研究中心總監崔俊明提醒，即使標榜天然的健康產品，服食過量都可能有副作用。（liza5450@iStockphoto）

【明報專訊】保健產品廣告中，不乏「成功」個案分享，聲稱服用後不用再接受治療。

香港大學藥物安全應用及研究中心總監崔俊明表示，「市民要小心，不要以為這些產品可以代替傳統治療，如化療、標靶治療」。大眾不要盡信這些個案分享，以免耽誤治療，影響病情。

臨牀腫瘤科專科醫生潘智文表示，曾有病人放棄西醫治療，只採用健康產品來治癌。其中一個年約40歲的鼻咽癌男病人，本身有鼻敏感，以為流鼻血、鼻塞都是正常，所以遲了求診，證實患上第3期鼻咽癌。

採另類療法 鼻咽癌3期變4期

「鼻咽癌對傳統治療反應良好，有機會康復，豈料病人突然說暫時不做治療。我擔心是我解釋得不好，或者他是否擔心副作用。他謂解釋很清楚，只是有親戚介紹他吃某款健康產品，告訴他有朋友吃了之後末期肝癌都康復了。」潘智文續指，由於該病人是家庭支柱，考慮到電療、化療有副作用，又需要請假一段時間休息，決定尋求另類療法，放棄傳統治療癌症的方法。

事隔半年，該病人回來求診，其淋巴核已經由最初的1至2厘米，增大至4、5厘米，擴散變成第4期鼻咽癌。潘智文提醒，目前還沒有臨牀研究證實這類健康產品能夠治療癌症，或取代傳統治療。

服中藥要與中西醫溝通

雖然抗癌食品不能取代傳統治療，但部分可作為輔助用途。潘以靈芝為例，有臨牀研究指靈芝能減低癌症治療的副作用，「有小部分病人因受不住副作用而中止治療。如副作用減少，病人願意完成治療的機會增加，間接有助抗癌」。

潘智文又提到，很多病人都問化療期間可否服食中藥。她建議病人應與西醫及中醫溝通，讓他們了解病人正服食哪種藥物、中藥、保健食品。另外，避免服食有抗癌功能的中藥，例如黃芪、白花蛇舌草、貓爪草、蠍子、蒲公英，因為可能會加深副作用，例如影響肝酵素。

FDA「註冊」未必安全有效

崔俊明則提醒，不少保健產品標明「美國FDA檢測安全」、「在美國、加拿大註冊，成分安全有效」，他對此質疑。「以美國為例，健康產品需要美國FDA註冊登記號碼，但不會檢測該產品是否安全、是否有效。」消費者要留意，一些健康產品標榜獲美國FDA註冊，並非指獲美國FDA認可它安全和有效。

崔俊明最後提醒，不是藥物不等於沒有副作用，「市民經常覺得中西藥才有副作用，但要謹記健康產品都有可能不安全，裏面可能有雜質、污染物，或劑量過大都會出問題」。