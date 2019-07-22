認清成分功效 喉糖當糖食 隨時頭暈氣喘

「糖」還是「藥」？——市面的喉糖林林總總，口味亦愈來愈多。究竟喉糖是「糖」還是「藥」？過量服食對身體有什麼副作用？（Fahroni@iStockphoto /明報製圖）

【明報專訊】喉痛聲沙，大家馬上想到食喉糖「潤一潤」；有人甚至隨身帶備，薄荷味、檸檬味、薑味、桃味……當作糖果零食。然而消委會早前報告指，部分喉糖含西藥成分，不能當糖食，過量服食會有副作用。喉糖應該如何選擇？

遇上喉嚨痛，選擇喉糖前，要先了解成因方能對症下藥。喉嚨痛成因很多，可由天氣乾燥、吸煙、口腔潰瘍、過度使用喉嚨所致。香港家庭醫學學院前任院長陳銘偉表示，喉嚨痛大多由過濾性病毒引起，如流行性感冒、腺病毒、手足口病；少數是細菌感染造成，如扁桃腺發炎。如果由過濾性病毒引起的喉嚨痛，一般靠身體的免疫系統可痊癒；至於細菌感染，醫生則要處方抗生素。

部分含西藥 藉口水溶解吞服

坊間的「喉糖」部分含註冊西藥成分，至於非藥物類的「潤喉糖」（不屬註冊西藥或註冊中成藥）則歸類為一般食品。香港中文大學藥劑學院兼任講師、網上藥物資訊平台「針藥AMPOULE」註冊藥劑師蘇宏基指出，含西藥成分的喉糖屬外用藥物，在吞口水時發揮功效，「喉糖在口腔透過口水溶解，吞下口水時藥用成分便會經過喉嚨發炎的地方」。因此，喉糖一般比較大粒，含服大約10至20分鐘才溶解，以達到持續效果。

殺菌作用輕微 麻醉喉嚨達止痛

含註冊西藥成分的喉糖通常加入了殺菌或麻醉成分。

殺菌成分：

‧戊間甲酚（Amylmetacresol）

‧2,4 -二氯苄醇（2,4-Dichlorobenzyl alcohol）

‧地喹氯銨（Dequalinium chloride）

‧苯扎氯銨（Benzalkonium chloride）

陳銘偉引述BMC Family Practice期刊於2011年的研究，與非藥物的安慰劑比較，喉嚨痛患者含服戊間甲酚或2,4 -二氯苄醇的喉糖後，吞嚥困難、咽喉疼痛的問題都有改善；在情緒方面，患者含服喉糖後感覺更良好、更快樂，較少沮喪和注意力分散。不過陳銘偉也直言，喉糖的殺菌成分作用輕微。「喉糖有紓緩效果，但未必可以完全殺死過濾性病毒或細菌。」

麻醉成分：

‧鹽酸苄達明（Benzydamine hydrochloride）

‧己雷瑣辛（Hexylresorcinol）

蘇宏基指出，鹽酸苄達明是一種局部發揮作用的非類固醇類消炎藥，具有局部麻醉和止痛作用；而己雷瑣辛則有殺菌和局部麻醉的特性，可以局部應用於緩解疼痛。他解釋，麻醉成分令口腔或喉嚨附近有麻痺的感覺，從而達止痛的效果。

含化痰成分 慎與感冒成藥重疊

蘇宏基又特別提到，市面上其中一款喉糖標明使用化痰止咳配方，含有額外藥性成分鹽酸氨溴索（Ambroxol Hydrochloride），有化痰功效，有助痰液咳出呼吸道，是醫生常用處方，用作紓緩一般傷風感冒，亦經常出現於毋須處方的傷風感冒成藥中。病人若要服用含有鹽酸氨溴索的喉糖，需先請教藥劑師或醫生，避免引致藥物過量（Overdose）。

懷孕授乳忌亂食 伴發燒頸梗宜求診

陳銘偉提醒，懷孕或授乳中的婦女勿亂食含藥用成分的喉糖，應諮詢醫生意見，原因是目前欠缺相關臨牀研究，這些藥物對孕婦影響不明。另外，喉嚨痛如伴隨發燒、頸部僵梗、呼吸困難或出疹，又或是痛楚持續甚至不斷惡化，應盡早求診。

僅喉乾聲沙 草本成分可紓緩

蘇宏基補充，如果喉嚨痛並非由細菌引起，卻頻繁使用殺菌成分藥品，有可能會殺掉口腔內的益菌，「若只是喉嚨乾涸、聲沙，草本喉糖足以發揮功效」。草本成分的喉糖不含西藥，內裏成分如甘草、桔梗可提供涼快的感覺，有潤喉止痛的效果。「薄荷、檸檬、尤加利成分同樣可產生涼快的感覺，而薑味喉糖則帶來溫感。無論是溫感、冰感，都可暫時遮蓋喉嚨的痛楚，令人舒服一點。」蘇宏基補充，草本喉糖大多含有糖分，糖分本身有潤喉功效，經過發炎的地方會有紓緩的感覺。然而糖尿病患者要小心，應選擇無糖喉糖。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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