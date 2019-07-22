紓緩喉痛：自製鹽水漱喉清潔 消炎退腫

【明報專訊】紓緩喉嚨痛，有人教用鹽水或漱口水漱口。蘇宏基認為，鹽水漱口對喉嚨痛有幫助，「鹽水有清潔功效，可當作漱口水清潔口腔及咽喉之用。另外，高濃度鹽水有收斂作用（Astriction），能減輕水腫，有消炎退腫的效果」。一般漱口毋須使用生理鹽水，可自行在家中調配鹽水漱口，適量的鹽以溫水冲開調勻。

頭仰後「咕嚕咕嚕」帶走細菌

至於一般漱口水，主要用途是清新口氣、針對牙齦炎、牙周病、防牙石為主，當中不含西藥成分，「就喉嚨痛而言，與鹽水的功效差不多。不過，當中的薄荷成分可帶來涼快的感覺，從而紓緩喉痛」。

不過，要更有效發揮清潔效果，不單是漱口，還要漱喉（Gargle）。漱口僅是讓液體在口腔、舌頭表面和底部流動。漱喉是含着鹽水或漱口水，把頭仰後，喉嚨「咕嚕咕嚕」地吹氣，讓鹽水、漱口水接觸到喉嚨，以達到局部消炎的效果。蘇宏基指出，透過「咕嚕咕嚕」的過程，鹽水、漱口水在喉嚨打滾，將多餘分泌物和表面細菌帶走。

另外，藥房還可以找到含藥性的噴劑和漱口水，通常含有碘（Iodine）。含碘喉痛噴劑和漱口水，濃度分別大約5%和1%，較外用碘酒低。蘇宏基表示，碘具有殺菌作用，一般用於傷口處理，亦有助紓緩喉嚨痛及口腔潰瘍。

勿吃煎炸食物 食雪糕可紓緩

另外，喉嚨痛患者宜進食流質食物，避免吃煎炸食物。陳銘偉解釋，煎炸食物通常都比較硬，經過口腔和腫脹的喉嚨時，容易刮傷表皮。他續指，食雪糕也是一個紓緩喉嚨痛的方法，「雪糕是流質食物，而且冰凍，為喉嚨帶來涼快感」。